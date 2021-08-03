"Подарунок" Україні від МВФ і засудження "Північного потоку – 2" – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

У Німеччині вирішили діяти на Росію за допомогою санкцій. Колаж: "Сьогодні"

У 9 країнах виступили на захист України і засудили договір США про "Північний потік – 2", МВФ дав добро Києву, ціни на оренду житла піднялися і цей процес продовжиться, Зеленський підписав закон про введення штрафів за перевантажені фури, а ціни на гречку та хліб залишаються під питанням.

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Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші економічні новини вівторка, 3 серпня.

Україна дочекалася позитивного рішення від МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) виділив на відновлення глобальної економіки 456 млрд SDR – 650 млрд доларів. Україна входить до числа країн-одержувачів.

SDR розподілять між 190 членами МВФ пропорційно їх квотам у Фонді. Оскільки Україна має квоту в 0,42%, допомогу нашій країні становить близько 2,73 млрд доларів. Допомога – безоплатна, тобто це не кредит, повертати гроші не потрібно. Президент Володимир Зеленський вже відреагував на рішення фонду і назвав його "хорошим подарунком" до 30-річчя незалежності України.

Реклама МВФ допоможе долати наслідки коронакризи, заявила Крісталіна Георгієва / Фото: AFP, Hollie Adams/Bloomberg via Getty Images

Ціни на арендовані квартири знову злетіли

Вартість оренди житла в Україні зросла на 10-15% з початку 2021 року. При цьому найсильніше здорожчали малогабаритні квартири в будинках старої забудови, розташованих неподалік від метро або інших транспортних розв'язок.

Максимальне підвищення цін (на 15%) зафіксоване в найбільших містах – Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі та Києві. В інших обласних центрах зросли на 5-10%. До кінця року ціни можуть підскочити ще на 10-15%.

Оренда житла подорожчала / Фото: Сьогодні

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У 9 країнах засудили договір США про "Північний потік – 2"

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Представники дев'яти країн виступили проти домовленості США і ФРН про "Північний потік – 2". Відповідна заява розміщена на сайті голови Комітету з міжнародних відносин Сенату Сполучених Штатів Америки Роберта Менендеса. Політик і його колеги з європейських країн підписали спільний документ, в якому виступили проти газопроводу і закликали НАТО підтримати Україну.

У США і країнах ЄС підтримали Україну. На фото праворуч – сенатор Роберт Менендес. Колаж "Сьогдні" / Фото: Nord Stream 2, Senator Bob Menendez

Зеленський ввів штрафи за перевантажені фури

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який вводить адміністративну відповідальність за порушення у сфері габаритно-вагового контролю. Народні депутати проголосували за відповідний законопроєкт №3743 ще 29 червня 2021 року. Основні цілі документа: уникнути руйнування автомобільних доріг, поліпшення стану безпеки дорожнього руху, зменшення кількості ДТП, збереження життя і здоров'я людей.

Реклама Володимир Зеленський підписав закон, який вводить штрафи за перевантаження фур. Колаж "Сьогодні" / Фото: Офис Президента Украины

Чи подорожчає хліб і подешевшає гречка

Негода – град і зливи змінювалися посухою – знищила значну частину врожаю деяких українських фермерів. Аграрії в Чернігівській області б'ють паніку, так як їм доведеться пересівати пшеницю. Експерти ж заспокоюють, істотного подорожчання хліба очікувати не варто. А улюблена українцями гречка, яка зараз коштує приблизно 40 гривень і вище, може навіть подешевшати.