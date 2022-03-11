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Подалі від війни: що чекає українських біженців в Німеччині

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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11 березня, 17:15
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Розповідаємо, як українським переселенцям отримати допомогу в Німеччині
Як отримати статус біженця в Німеччині
Як отримати статус біженця в Німеччині / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку вторгнення Росії на територію України люди виїжджають до сусідніх країн, що своєю чергою спростили умови вʼїзду та надають допомогу українцям з житлом, харчуванням тощо. Однією з таких є Німеччина.

Там, за даними ООН, кількість біженців з України вже перевищила 1,7 млн осіб.

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"Сьогодні" зібрав всю необхідну інформацію для українських переселенців в Німеччині.

Зауважимо, що виїзд за межі України заборонений чоловікам віком від 18 до 60 років. Серед винятків:

  • чоловіки, які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік або висновок військово-лікарської комісії про непридатність;
  • особи, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років або на утриманні яких є дитина з інвалідністю;
  • усиновлювачі, опікуни або чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення АТО.

Як виїхати до Німеччини?

Українці мають право на безвізовий в'їзд на територію ЄС. Для в'їзду до Німеччини обов’язкова наявність біометричного паспорта чи візи. Способи переміщення:

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  • німецький залізничний перевізник Deutche Bahn. Він безплатно перевозить українських біженців усіма потягами далекого сполучення з Польщі до Німеччини;
  • волонтерські транспортні ініціативи у вашому місті, що організовують подібні поїздки. Інформацію про це ви можете знайти у різноманітних групах вашого міста у соцмережах;
  • авіакомпанія Wizz Air, яка оголосила про те, що безкоштовно віддасть 100 тис. квитків українським біженцям із сусідніх Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії.

Де жити та як отримати допомогу?

Ті, хто не має можливості негайно реєструватися як біженець, можуть легально перебувати в Німеччині 90 днів, за умови наявності біометричного паспорта. Поки процедура отримання дозволу на перебування ще допрацьовується, вам доступна допомога з проживанням, медичним обслуговуванням та харчуванням.

Наприклад, Центр прибуття в Берліні надає українським біженцям допомогу з житлом та забезпечує харчуванням. У великих центрах перебування можна отримати медичну допомогу без медичного страхування, це також стосується вагітних жінок та осіб з інвалідністю.

Наразі уряд розробляє правила працевлаштування для українців, які перебувають у Німеччині.

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Тим, хто в'їхав за безвізом або Шенгенською візою, працювати поки не можна. Ви зможете працювати, коли процедура реєстрації буде налагоджена і ви отримаєте дозвіл на перебування (Aufenthaltserlaubnis).

Куди звертатися за допомогою?

Якщо ви не маєте приватного житла, зверніться до Берлінського центру прибуття за адресою Oranienburger Str., 285, 13437 Berlin (Reinickendorf). Центр прибуття працює цілодобово. Звідти вас направлять до притулку для біженців.

Всю інформацію можна знайти на сайті.

Також ви можете скористатися пропозиціями проживання у приватних осіб.

Скільки брати із собою грошей?

За словами фінансового аналітика Олексія Лупоносова, у звʼязку з великою кількістю переселенців з Україні, в інших країнах спостерігається перенасичення гривнею. Особливо це актуально для Польщі.

Тож українцям, які збираються відʼїздити за кордон, гроші рекомендується зберігати на банківській карті. Можна також обміняти валюту безпосередню в банках чи обмінниках на території України.

"Нашої валюти вже забагато в тій же Польщі, Словаччині. Вже кажуть: не треба нам тієї гривні! Тож поміняти на валюту тієї країни, до якої ви приїхали, буде вкрай важко. З банківською карткою вам буде простіше – як розрахуватися, так і конвертувати валюту", – говорить експерт.

Раніше ми писали, що чекає українських переселенців у Польщі, та як загалом отримати цей статус біженця.

Також ми розповідали, що Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, INTELEXPRESS та TransferGo скасували плату за перекази в Україну.

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Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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