Під ліжком, подушкою чи у шафі? Де і як зберігати марку з російським кораблем

Розповідаємо головне про зберігання марок, якщо ви хочете зберегти їхні будинки

Як правильно зберігати марку вдома - інструкція / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Марку з легендарною фразою українського прикордонника Романа Грибова, який вказав єдиний вірний шлях для російського крейсера "Москва", українці дбайливо зберігатимуть і, не виключено, передаватимуть з покоління в покоління.

На Youtube-каналі Філателія України розповіли, як зберігати марки у спеціальних альбомах та чому.

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Так, альбоми для марок мають бути гарної якості. Особливу увагу варто звернути на сторінки альбому: краще відмовитися від паперових сторінок, тому що вони часто рвуться, тому сама марка теж може постраждати.

Також краще не купувати альбоми, де є спеціальні платикові вставки для марок. Вся справа в тому, що на них дуже збирається пил, через який згодом страждає якість марок.

Відзначимо, що є інші способи зберігання марок. Наприклад:

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У великій шафі

Якщо марку довго тримати у відкритому місці, куди регулярно потрапляють сонячні промені. Маркам п – марка швидко постаріє. Тому шафа якнайкраще підходить для зберігання марки, адже таким чином виключіть попадання прямого світла в марки.

В окремій шафці

Марку необхідно сховати у такому місці, куди точно не потрапляє вологість. Також важливо враховувати, що температурний режим зберігання марок – від 15 до 21 градуса. Вологість у приміщенні має бути 50-65 відсотків. Тому в шкавчик марка повинна зберігатися в 5-10 см до стіни. Якщо шафка має скляні двері, то її найкраще закрити темною тканиною, щоб світло не потрапляло всередину.

На полиці для книг

Це перш за все стосується зберігання марок в альбомі. Не рекомендується складати альбоми чаркою — вони мають стояти як книжки, щоб марки не приклеїлися до аркушів. Тоді й еластичність марок також збережеться.

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Що ще потрібно знати про зберігання марки:

Приміщення, яке використовується для зберігання марок, важливо систематично провітрювати. Застояне і затхле повітря, пил, тютюновий дим погано впливають на фарби та папір. Провітрювання у дощову погоду не повинно бути тривалим.

Якщо марки купувалися взимку, то перед тим, як перенести їх до альбому, марки потрібно потримати у теплій кімнаті близько півгодини. Перевертати марки необхідно пінцетом – так випарується зайва волога.

Популярність поштової марки

загальний тираж марок із ілюстрацією кримчанина Бориса Гроха становить один мільйон. Випустили 20 тисяч тематичних конвертів. Марки для внутрішнього використання номіналом F (23 грн), а для відправлення за кордон W (1,5 долара).

Після появи марки у продажу розпочався справжній ажіотаж : перед поштовими відділеннями вишикувалися черги більше, ніж за новою моделлю iPhone.

Раніше ми розповідали, що легендарною українською фразою торгують на міжнародному торговому майданчику ebay, і писали, скільки кожному з нас доведеться віддати за відновлення повоєнної України.