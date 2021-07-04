Листоноші отримують понад тисячу доларів: Смілянський розповів про бонуси і чайові на "Укрпошті"

Глава "Укрпошти" стверджує, що розрив між його зарплатою і рядових співробітників не найбільший у світі

Ігор Смілянський та поштар "Укрпошти" / колаж "Сьогодні"

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський стверджує, що незважаючи на те, що ставка листоноші зараз трохи більша як 6000 гривень, деякі з них отримують до тисячі доларів на місяць.

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Про це він заявив у інтерв'ю "НВ Бізнес".

За словами глави "Укрпошти", листоноші крім зарплати отримують також бонуси і чайові.

"У листоноші 6 тисяч – це ж тільки зарплата. А він отримує, наприклад, 7% з проданого, 15-30% за якість доставки, коли вони приймають платежі – за кожен платіж тощо. У нас сьогодні є листоноші, які заробляють понад тисячу доларів", – зокрема зазначив Смілянський.

Він також додав, що листоноші також часто отримують так звані чайові: від людей, яким вони приносять пенсію, і від юридичних осіб. Смілянський стверджує, що в Києві працівник "Укрпошти" може отримувати з кожної фірми, яку обслуговує, до 500 гривень на місяць.

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Щодо величезного розриву між зарплатою самого Смілянського (836 тис. грн на місяць) і рядовими співробітниками "Укрпошти", то гендиректор навів у приклад Німеччину, де, за його словами, цей розрив ще більший.

"Давайте порівняємо. CEO Deutche Post – вісім мільйонів євро на рік отримує. Це, по-моєму, тільки з частиною бонусів... Листоноша у Німеччині, по-моєму, 24 тисячі євро на рік... Вмикаємо калькулятор. Коефіцієнт у Німеччині виходить 333, в Україні – 139 разів" , – зазначив він.

Водночас Смілянський визнав, що крім зарплати в 836 тис. грн на місяць також отримує ще й бонуси.

Нагадаємо, наприкінці червня після скасування конкурсного відбору глави "Укрпошти" наглядова рада компанії ухвалила рішення про продовження контракту з Ігорем Смілянським, у результаті він очолюватиме національного поштового оператора до 30 червня 2023 року.

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Ми також повідомляли, що державна "Укрпошта" в 2020 році отримала 9,2 млрд гривень чистого доходу, що на 19% більше, ніж роком раніше, – під час пандемії зріс попит на поштові послуги.

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