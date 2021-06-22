За посвідченням пільговиків у транспорт скоро не пускатимуть – Кабмін подав до Ради законопроєкт

Кабінет міністрів затвердив і подав до Верховної Ради законопроєкт, який скасовує безкоштовний проїзд для всіх категорій пільговиків у громадському транспорті. Якщо громадяни пільгових категорій в трамваї або автобусі могли показати посвідчення і їхати безкоштовно, то в разі ухвалення цього закону вони повинні будуть платити за проїзд на загальних підставах. Однак замість пільг їм видаватиметься деяка сума як компенсація за проїзд.

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Сайт "Сьогодні" розбирався, як можуть змінитися правила проїзду для пільговиків, і які ще пільги, крім транспортних, планується монетизувати.

Хотіли просто прийняти постанову

У квітні цього року сайт "Сьогодні" вже писав про те, що в уряді надумали скасувати пільговий проїзд у транспорті. Причому тоді це планувалося зробити просто постановою Кабміну. Проєкт такого документа з'явився на сайті Міністерства соціальної політики для громадського обговорення. І викликав шквал критики. За тиждень, поки тривало обговорення, проєкт зібрав 65 негативних відгуків і всього лише 10 голосів на підтримку.

Юристи тоді звертали увагу авторів документа, що питання оплати проїзду і пільг повинні регулюватися законами, а не постановами Кабміну. Тому проєкт постанови прибрали з обговорення. А зараз він "воскрес" вже у вигляді законопроєкту №5651.

Рішення переклали на місцеві влади

Кабмінівський законопроєкт є, по суті, переліком законів, до яких вносяться зміни. Транспортні пільги скасовуються просто: з усіх законів прибираються пункти про те, що в транспорті можна безкоштовно їздити "при наявності свідоцтва встановленого зразка" або "електронного квитка, який видається на безоплатній основі".

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Замість цього до законів вноситься наступна норма: пільги на проїзд "надаються на підставі відповідних рішень органів місцевого самоврядування, між цивільними та військовими адміністраціями у визначеному ними порядку і розмірах у формі грошової компенсації".

А в законі "Про транспорт" прибирають пункт про те, що перевізники зобов'язані "забезпечувати права на пільги громадянам з користування транспортом".

Ця норма стосується як пільгового проїзду в міському транспорті, так і в приміському та міжміському. А також залізничного сполучення, авіаперевезень, річкового і морського транспорту – залежно від того, якій категорії які пільги покладені.

Наприклад, "чорнобильцям", крім безкоштовного міського транспорту, покладено "безкоштовний проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом з правом першочергового придбання квитків". Ця норма залишається. Але замість "безкоштовного проїзду" буде "проїзд з компенсацією".

Іншим категоріям покладена "50%-ва знижка вартості проїзду один раз на рік до будь-якого пункту...". Значить, половину вартості квитка повинні компенсувати, надіславши бюджетні гроші на банківську картку пільговика.

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Хоча чи враховуватиме місцева влада реальну вартість купленого квитка, або просто стане видавати деякі суми для всіх пільговиків – поки не відомо. Порядок повинен розробити Кабмін.

Громадські організації не погодили законопроєкт

Отже, якщо цей законопроєкт буде прийнятий, долю пільговиків вирішуватиме місцева влада. Саме вона повинні буде визначити, хто з жителів міста або ОТГ матиме право на пільговий проїзд. Вона ж встановлюватиме, скільки грошей з бюджету перерахувати пільговику як компенсацію.

По суті, такий же порядок закладався спочатку до проєкту постанови Кабміну, який пізніше був відкликаний. І тоді експерти говорили, що цим закладаються нерівні умови для жителів різних населених пунктів. В одних зможуть виділити серйозну суму для компенсації, в іншому, можливо, вирішать не виділяти грошей на ці цілі зовсім. Адже жодних мінімумів або нормативів законопроектом не передбачено.

Як сказано в пояснювальній записці до законопроекту, Асоціація міст України погодила його без зауважень. А ось Уповноважений ВР з прав людини, Уповноважений президента у справах людей з інвалідністю, ГО "Національна асамблея людей з інвалідністю" його не підтримали. Також не підтримує такі зміни Громадська рада при Міністерстві соцполітики.

Незважаючи на це, Кабінет міністрів затвердив цей законопроєкт. Адже тільки після голосування на Кабміні законопроєкт можуть передавати до парламенту.

Які ще пільги скасовуються

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"Між рядків" цього законопроєкту зашили скасування та інших пільг. Вірніше, монетизацію інших пільг.

Пільги за домашній телефон

У різних пільгових груп вони різні. Одні мають право на безкоштовне користування квартирним телефоном, інші – на установку і підключення, є 50%-ві пільги з оплати тощо. Всі ці норми законів залишаються. Але якщо раніше людина могла отримати ці послуги просто безкоштовно, то тепер їй доведеться платити на загальних підставах, а відповідна сума буде виплачена їй з бюджету.

Пільги на ремонт будинку

Деяким групам пільговиків, згідно із законом, надаються безкоштовні капітальні та поточні ремонти квартири або будинку. І, хоча домогтися цих пільг вдавалося далеко не всім, проте вони існували. Тепер за ремонти люди повинні будуть платити сповна. А потім, очевидно, писати заяву на компенсацію. Втім, точний порядок ще повинен розробити Кабмін.

Також монетизують пільги на купівлю матеріалів для індивідуального садівництва та садових будиночків, які покладені, наприклад, ветеранам війни.

Пільги з оплати комунальних послуг

Зараз у багатьох категорій пільговиків є право вибирати: використовувати встановлені згідно з законом пільги (наприклад, 50%-ву або 100%-ву знижку на оплату комунальних послуг) або подавати заяву на субсидію на загальних підставах. Відповідно до цього законопроєкту, пільги з ЖКП також повинні бути монетизовані. Тобто пільговики зможуть отримувати "живі" гроші, згідно з нормативами, але платити повну вартість, як всі інші.

Безкоштовну комуналку прибирають навіть для "осіб, які мають особливі заслуги" – ветеранів війни і праці.

Крім житлокомпослуг, монетизувати передбачається також пільги на установку позавідомчої охоронної сигналізації (наприклад, ветеранів війни, ветеранів праці та інших).

Передбачається, що закон повинен набути чинності з 1 січня 2023 року.