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Погано і дуже нерозумно. Як Арахамія втратив на біткоїни 700 млн гривень (відео)

15 квітня, 18:22

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Кодове слово містилося на диску, однак секретний розділ помилково стерли

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія втратив більш як 700 млн грн, коли помилково позбувся інформації про доступ до 400 біткоїнів.

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Про це сам нардеп розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" .

За його словами, це сталося давно, ще за старого і "зовсім поганого" курсу криптовалюти.

"У той час система безпеки біткоінів – це було одне кодове слово, яке потрібно було знати. Я на диску стер зашифрований розділ. Зараз це страшна сума, здається. Я навіть не хочу про це думати, тому що виглядає дуже погано і дуже нерозумно", – розповів "слуга".

При цьому нардеп додав, що по ночах не думає про втрачені гроші.

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Нагадаємо, останні кілька місяців біткоїн б'є рекорд за рекордом , і 15 квітня о 14:30 за Києвом він коштував 62 862,70 доларів (13 квітня він коштував ще більше – 63 588 доларів). Якщо перевести 400 біткоїнів в українську валюту, то вийде трохи більш як 702 млн грн.

Також нагадаємо, українські чиновники під час кампанії декларування доходів прозвітували про володіння 46 351 біткоіном. Станом на 7 квітня це було близько 2,7 млрд доларів, або майже 75 млрд гривень. Власникам криптовалюти назвалися 652 людини. Для порівняння: п'ять років тому криптовалюті довіряли лише 25 держслужбовців.

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декларування біткоін декларация о доходах Давид Арахамия

Джерело: Сьогодні

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