Плани Міненерго зупинити ремонти мереж для зниження тарифу зруйнують енергосистему, – асоціація

70% ліній електропередачі в Україні знаходяться в аварійному стані

/ Фото: Pierre Jarry / unsplash

Намір уряду знизити тарифи на електроенергію на 24 коп./кВт·год шляхом скорочення витрат на ремонти ліній електропередачі матиме катастрофічні наслідки для роботи енергетичної системи.

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Про це заявив виконавчий директор асоціації "Розумні електромережі України" Олександр Баранюк в ефірі "Україна 24", інформує "РБК-Україна".

"Кабмін не може прийняти рішення (знизити тарифи на електроенергію, – ред.), оскільки воно несе загрозу надійності і якості роботи української енергосистеми", – заявив Баранюк.

Він зазначив, що наслідки будуть дуже серйозними перед опалювальним сезоном, уряду необхідно утриматися від необдуманих кроків.

"Все це в підсумку ставить під загрозу інтеграцію України в Європейську енергосистему, оскільки однією з ключових умов її є – це відокремлення діяльності, пов'язаної із системою передачі і розподілу від діяльності з виробництва та торгівлі", – додав Баранюк.

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Нагадаємо, Міністерство енергетики запропонувало зменшити тарифи для населення на 24 коп./кВт·год, що призведе до зменшення платіжок для більшості населення у середньому на 20-30 грн.

Зменшити тарифи пропонується шляхом різкого скорочення витрат на ремонти обладнання та ліній електропередачі, 70% яких і так знаходяться в аварійному стані.

Втрати в українських електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам у 20 млрд грн щорічно.

Поточний тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн/кВт·год при ринковій ціні понад 4 грн/кВт·год. Тариф на електроенергію в Україні залишається у 4 рази нижче, ніж в країнах Європи. За рахунок відмови від ремонтів електромереж, уряд може знизити тарифи до 1,44 грн/кВт·год.

Для вирішення проблем аварійності електромереж у 2020 році НКРЕКП прийняла рішення про запровадження в країні RAB-регулювання. Мета – збільшити інвестиції в заміну і оновлення електричних мереж.

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У 2021 році інвестиції в електричні мережі зросли на 30-40%.