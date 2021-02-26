Петрашко таки "віджав" собі Держпродспоживслужбу, тепер від нього чекають виправдань у Раді, – ЗМІ

Аграрний комітет Верховної Ради України викликав міністра економіки Ігоря Петрашка для пояснень щодо блокування передачі Держпродспоживслужби (ДПСС) із підпорядкування Мінекономіки до відновленого Мінагрополітики. Про це розповів член Комітету з питань аграрної та земельної політики народний депутат Сергій Бунін в коментарі УНН, пише "Politeka".

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Зокрема, нардеп зазначив, що аграрний комітет хоче отримати пояснення від міністра Петрашка про те, на якій підставі він перешкоджає передачі ДПСС до Міністерства агарної політики.

"ДПСС повинна бути у підпорядкуванні Мінагрополітики, але сьогодні ця служба у підпорядкуванні Мінекономіки. Петрашко наполягає на тому, щоб залишити її собі", – розповів нардеп.

Нагадаємо: урядову постанову № 124 про положення функціонування Мінагрополітики оприлюднили на сайті уряду у кінці лютого, хоча раніше планувалося, що рішення буде ухвалене не раніше 1 березня 2021 року. І з цієї постанови випливає, що міністр Петрашко таки "віджав" собі ДПСС, хоча аграрні асоціації виступили проти, пише Агрополіт.

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"Попри активний спротив аграрного ринку та нового аграрного міністра Романа Лещенка, діючий очільник МЕРТу Ігор Петрашко всіляко заважав процесу повноцінної передачі функції контролю за Держпродспоживслужбою у підпорядкування Мінагрополітики", - вказує видання.

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Зауважимо, що в Раді на Петрашка чекають давно. Раніше народний депутат Сергій Тарута повідомляв, що депутати парламентського економічного комітету планують заслухати звіт Петрашка, і за наслідками цього звіту прийматимуть рішення про ефективність міністра. Він також наголосив, що депутати мають багато претензій до роботи Петрашка.

В свою чергу економічні експерти вважають, що результати Петрашка як міністра відверто негативні. Так, за словами економічного експерта Віктора Медведя, керівництво Мінекономіки не займається економікою, не має стратегії розвитку і плану дій, і лише освоює корупційні схеми.

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