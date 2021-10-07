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Перший в Україні автобан побудують вже наступного року. Де з'явиться

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
7 жовтня, 16:07
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В Україні вже є законодавча база, яка дає змогу реалізовувати такі проєкти
Влада планує будівництво п'яти автобанів
Влада планує будівництво п'яти автобанів / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні побудують п'ять автобанів у яких зацікавлені інвестори. Перший з них почнуть будувати вже наступного року.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі.

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"За 30 років не було збудовано жодного автобану в найбільшій за територією країні Європи. Ми почали цю роботу. Наступного року, переконаний, ми будемо будувати перший автобан від Краковця до Львова й Рівного. Проведені всі дослідження, вивчений трафік, вже є потенційні проектанти", – зауважив Шмигаль.

За його словами, в Україні вже є законодавча база, яка дає змогу реалізовувати такі проєкти.

"Ми маємо вже 5 наступних проектів будівництва автобанів, в яких зацікавлені інвестори", – відзначив прем'єр.

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Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор президентської програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в планах програми на 2021 рік – продовження розвитку соціальної інфраструктури: школи – 95, садки – 70, стадіони – 80, басейни – 29, приймальні відділення – 177 об'єктів.

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