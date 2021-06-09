Перенесення виробництва до України: що обіцяють зарубіжному бізнесу

Уряд активно готується до оновлення частини Угоди про асоціацію з Євросоюзом, каже Денис Шмигаль

Зарубіжний бізнес закликали перенести виробництво в Україні / Фото: AFP

Український уряд доопрацював і затвердив законопроект про внесення змін до Митного кодексу, який продовжує адаптацію документа до процедур, передбачених Угодою про асоціацію с ЄС.

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Про це прем’єр Денис Шмигаль пише у своєму Telegram-каналі.

За його словами, пропонується звільнити від оподаткування ввезення обладнання тих підприємств, які переносять свою діяльність на територію України. Цим кроком великі підприємства будуть заохочувати починати роботу у нас, інвестувати тут і створювати нові робочі місця.

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Також від оподаткування пропонується звільнити наукові прилади та обладнання, але за умови, що таке обладнання призначено для некомерційних цілей. Тобто, витрати для галузі науки та освіти мають зменшитись.

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Нагадаємо, у лютому-2021 Шмигаль на зустрічі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем у Брюсселі заявив, що Україна розраховує на узгодження з Євросоюзом конкретних часових меж для запуску процесу всеосяжного огляду досягнення мети Угоди про асоціацію з ЄС.

Також нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у листі президенту Володимиру Зеленському заявили, що 2021 року почнеться всеосяжний перегляд Угоди про асоціацію України з ЄС.

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