Переїжджаємо жити на свіже повітря: що буде з цінами на заміську нерухомість і що розкуповують найшвидше

У березні починає зростати попит на котеджі і таунхауси, в квітні українці почнуть цікавитися дачами

З початком весни традиційно оживає ринок заміської нерухомості . Потенційні покупці починають активніше цікавитися цінами на будинки та котеджі, після зимової "сплячки" вони знову готові виїжджати на перегляди.

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У минулому році деякі експерти говорили про сплеск інтересу до заміської нерухомості і пов'язували це з пандемією. За їхніми словами, після введення локдауну багато українців задумалися про переїзд за межі мегаполісів – подалі від скупчень людей і ближче до природи.

Наскільки популярна заміська нерухомість нині, коли йде чергова хвиля коронавірусу і маячить загроза нового локдауна? У яку ціну нині будинки і ділянки в околицях Києва? І як можуть змінитися ціни протягом року? Цими питаннями цікавився сайт "Сегодня".

Що з попитом – чи буде він рости

Фахівці з нерухомості підтверджують: навесні дійсно спостерігається збільшення попиту на нерухомість. Так відбувається практично щороку, так буде, найімовірніше, і зараз.

Що стосується сплеску минулої весни, аналітик консалтингової компанії "SV Development" Сергій Костецький вважає, що, як то кажуть, чутки про це були занадто перебільшені. За його словами, під час локдауну ринок просто завмер. І на тлі цього повернення попиту на нерухомість після закінчення локдауну міг здатися "сплеском".

"У період коронавірусу нічого особливого не відбувалося. Просто в той період, коли почався локдаун, ринок нерухомості не працював. Щоб були якісь угоди – це нонсенс, не було ніяких угод взагалі. Зрозуміло, що, коли 1 червня відкрили ринок, почалося пожвавлення. Але не можна сказати, що це був сплеск. Це тривало буквально місяць-два, а потім знову все стало, як зазвичай", – говорить експерт.

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У нинішньому році Костецький також не передбачає ніяких істотних змін. Ймовірно попит і пропозицію залишаться на колишньому рівні.

"Фактор коронавірусу на ринок взагалі ніяк не впливає. Впливає економіка, як зазвичай. Курс долара, зростання добробуту, зростання економіки в цілому. Цього року пропозиція приблизно таке ж, як в минулому році", – пояснює Сергій Костецький.

Керівник проекту Park Lake City Олег Перегінець також прогнозує незначне зростання попиту на нерухомість навесні.

"Ближче до кінця березня на ринку очікується істотне пожвавлення: порівняно з останньою частиною грудня 2020 року, зростання попиту може вирости до 5%. Разом із тим пікові показники активності на ринку первинного житла очікуються протягом наступних 3-4 місяців: в травні – першій половині червня зростання попиту на якісні об'єкти може перевищити 25% від грудневих показників", – каже Олег Перегінець.

Названий найпопулярніший вид заміської нерухомості

Житло за містом – поняття розпливчасте. Одних цікавлять сучасні котеджі, інші можуть дозволити собі тільки будиночок в селі, третє влаштовують таунхауси тощо. При цьому експерти говорять: які б варіанти не шукали українці, користуються найбільшим попитом – як і раніше на нерухомість поблизу столиці.

"Як і раніше користуються найбільшим попитом, а цього близько 55% всіх покупців передмістя, припадає на об'єкти, що будуються на віддаленості від 5 км до 10 км від міської межі Києва. Переважно це приватні домоволодіння (будинки), таунхауси і багатоквартирні будинки малої поверховості нових форматів. Об'єкти на віддаленості від 10 км до 20 км популярні у 35% покупців, а попит на багатоквартирні будинки, що зводяться на відстані понад 20 км від Києва, становить всього 10% від загального числа покупців житла в передмісті", – розповів "Сегодня" Олег Перегінець.

Сергій Костецький говорить, що найпопулярніший вид заміської нерухомості – це приватні домоволодіння.

"Якщо говорити про сегменти заміського житла для постійного проживання, в котеджних селищах будинки і дорожчі, і, в принципі, я б не сказав, що вони дуже якісні. У Київській області в середньому продається близько 100 будинків у котеджних селищах. А у приватних домоволодіннях проводять близько тисячі угод на місяць", – розповідає аналітик.

Скільки готові витрачати, щоб переїхати за місто

Найчастіше українців цікавить порівняно недорога заміська нерухомість, говорить Сергій Костецький. Більшість угод укладаються в межах від 30 до 200 тисяч доларів. Такі суми цілком посильні, якщо продати квартиру в столиці, а частину грошей накопичити.

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Бувають і більш дешеві придбання – від 5000 доларів. А от елітними, дорогими будинками українці наразі цікавляться мало.

"Елітну нерухомість ніколи не розглядали масово. А останнім часом, навпаки, намагалися позбавлятися від неї. Тому що це пов'язано з декларуванням, податками, НАБУ", – розповідає Сергій Костецький.

Дачі стануть популярними з квітня

В принципі, попит на заміську нерухомість для постійного проживання наявний упродовж року, констатують експерти.

"Звісно, взимку активність трохи менша, навесні – дещо більша. Але загалом, якщо людина вибирає собі заміський будинок для постійного проживання, то не має значення, взимку його купувати або влітку", – говорить Сергій Костецький.

А ось попит на житло для літнього відпочинку – на дачі – дуже навіть сезонний. Найбільша активність у цьому сегменті ринку спостерігається зазвичай наприкінці квітня – на початку травня. І закінчується з настанням осені.

Землю розкуповують найактивніше

Серед усіх варіантів заміської нерухомості найбільш "ходовий товар" – це земля. За даними "SV Development", якщо будинків у Київській області купується близько 1000 на місяць, то земельних ділянок – близько 2000.

За спостереженнями експертів із нерухомості, землю покупці розглядають швидше як інвестицію, ніж як місце під забудову.

"Зі 100 куплених ділянок будівництво в той же рік починається менше ніж на 50. Земля купується, скоріше, як інвестиція або як мрія. Тому що купити ділянку – це коштує, умовно кажучи, 10 тис. доларів, а от побудувати на ній будинок – вже 100 тис. доларів. З іншого боку, якщо у людини є 10 тисяч доларів, вона може на ці гроші купити ділянку, а ось квартиру вже не купить. У банк теж не хочеться нести. Тому багато хто купує з розрахунком: буде можливість – побудуюся потім, а не буде – продам. Адже, якщо ділянка хороша, вона рідко дешевшає. Нехай потроху, але ціни на землю зростають", – говорить Сергій Костецький.

Ціни можуть вирости

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Олег Перегінець прогнозує, що в 2021 році приміське житло може відчутно подорожчати.

"Що стосується цінової динаміки, то в 2021 році приміське житло може подорожчати, залежно від локації, формату і якості будівництва, на 15-20%. За підсумками січня-лютого на первинному ринку передмістя в деяких найбільш затребуваних у покупців об'єктах ціни вже були переглянуті в бік збільшення, але середнє зростання не перевищило 3,5-4%", – говорить Олег Перегінець.

Детальніше про ціни на ринку житла дивіться в сюжеті:

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