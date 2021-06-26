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Перед стартом екомодернізації потрібно порахувати економічний ефект і знайти на це гроші, – експерт

26 червня 2021 17:47

Ірина Ненько Ірина Ненько

В країнах ЄС держави вклали в модернізацію промислових підприємств десятки мільярдів

/ Фото: Pixabay

Екомодернізація промисловості має бути проведена лише після оцінки економічного ефекту і визначення джерел її фінансування. Про це заявив директор "Агентства розвитку Дніпра" Володимир Панченко, повідомляє "Главком".

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"Перехід на електроплавку і перехід на безкоксові технології – він можливий. Але він можливий в умовах оцінки економічного ефекту і планування джерел фінансування, як це робить ЄС", – пояснив Панченко.

Він нагадав, що в країнах ЄС держави вклали в модернізацію промислових підприємств десятки мільярдів, а сам процес тривав понад 10 років, в Україні ж його хочуть провести за кошти бізнесу, що нереально, оскільки у вітчизняної промисловості їх немає.

Панченко наголосив: перед стартом екомодернізації потрібно чітко оцінити економічний ефект та обсяг необхідних інвестицій і визначитися із джерелом їх надходження.

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"Тільки після оцінки економічного ефекту, тільки після оцінки потрібних інвестицій по системі можна починати модернізацію по схемі "боттом ап" – тобто знизу вгору, а не згори вниз", – сказав Панченко.

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Раніше директор GMK Center Станіслав Зінченко наголосив, що для проведення екомодернізаціі промисловості необхідні інвестиції, фінансові стимули і допомога від держави, а не збільшення податкового тиску на підприємства.

Водночас заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський вважає, що Україна не повинна брати на себе нереалістичні зобов’язання щодо термінів проведення екомодернізації і має надати підтримку промисловості, як це роблять країни ЄС.

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