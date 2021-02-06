Пенсія у 15 тисяч гривень: наскільки це реально для пересічних українців

Відкласти собі на пенсію. 15 відсотків доходу і більше фінансисти радять відкладати змолоду, аби не жебракувати після 60. Натомість у пенсійній реформі, яку розглядають у парламенті, робітника змушують відрахувати до спецфонду 1% від зарплати, а його працедавця – ще 2%.

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Скільки це в грошах і скільки ж тоді отримаєш у старості – для новин "Сьогодні" порахувала Інна Гуріненко,

Мирослава Ільтьо – вчителька української мови, фрілансерка, уроки проводить дистанційно. Їй менше 30 років і пенсії від держави вона не матиме, тому хоче про це подбати сама.

"Якщо одне заняття у мене коштує година 300 гривень, а в тиждень я працюю від 30 до 42 годин. Часом буває менше, часом – більше. Оскільки власного житла у мене нема, у мене є стратегія заощаджень на власне житло, якщо брати при хорошому робочому кліматі, і що в мене нічого не зривається, без переносів уроків і все в порядку зі здоров’ям моїм і дитини", – розповідає Мирослава.

В.о. міністра економіки (2020), керівник з політичних питань Київської школи економіки Павло Кухта рахує: якщо на пенсію вийти умовно в 60 років, то слід виходити з двох варіантів, що молода жінка відкладає 2%, поступово нарощує до 7 відсотків у рамках державної накопичувальної системи:

"Якщо ви відкладаєте по 2 відсотки, ви нічого не дістаєте, вони там собі лежать. Ви на місяць матимете лише 1933 гривні, і з вашими доходами на це жити точно не зможете. Якщо з 2 до 7% це буде зростати, то 6 тисяч".

Кухта нагадав, що Світовий банк рекомендує відкладати від 15%. Для Мирослави (це близько 7 тисяч гривень на місяць), тоді пенсія вийде 14 500 грн, якщо інфляція буде невисокою, у нинішніх межах.

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Мирослава висловлює свої резони:

"7 тисяч – це виключно харчування півторарічної дитини, 7 тисяч – це абсолютно відмова від няні як помічниці. Ну, загалом, якщо йдеться про якісь заощадження більше як 5 тисяч, то це дуже суттєво. Коли на пенсію відкладати 15%, це відтермінує досягнення моєї цілі – власного житла – на роки".

Павло Кухта знову пояснює: якщо відкладати 15% зарплати, потім Мирослава зможе отримувати пенсію в розмірі третини нинішнього доходу, якщо відкладати 2% – то, пенсія становитиме лише 3-4 відсотки.

Якщо 30-річні люди відкладатимуть до Пенсійного фонду менше тисячі гривень (наприклад, мінімально необхідні 900 грн) – то матимуть такі ж виплати, як і сучасні пенсіонери – в межах 1300 гривень. А якщо хочуть пенсію майже у 15 тисяч гривень, то і відкладати доведеться по 7 тисяч на місяць. І це лише за умови, що пенсійні фонди не збанкрутують, а гривні не з’їсть інфляція.

Відео: Сьогодні

Раніше ми розповідали: чи будуть отримувати пенсію українці, які сьогодні працюють, ніхто не дасть гарантії. Точно відомо одне – щоб вистачило для життя на пенсії, треба починати відкладати вже сьогодні.

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Нагадаємо, в Україні тривають спроби запустити накопичувальну пенсійну систему.

Тепер Кабмін запропонував ввести професійні накопичувальні пенсії для окремих категорій осіб до 35 років і тих, хто має право на пільгові пенсії. Уряд пропонує Раді три професійні пенсійні програми.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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