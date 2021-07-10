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Пенсія поштою. Як безкоштовно оформити і які документи потрібні

10 липня 2021 15:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

"Укрпошта" пропонує пенсіонерам оформити отримання пенсії через листонош

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Доставка. Для багатьох українців отримувати газети стане розкішшю / Фото: Анатолiй Бойко, Сьогодні

"Укрпошта" з 1 липня по 31 грудня 2021 безкоштовно відправлятиме до Пенсійного фонду та управління соцзахисту листи пенсіонерів на отримання пенсій та інших грошових соціальних виплат через листонош. Всі витрати на пересилку рекомендованого листа із заявою компанія бере на себе

Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

Для кого діє послуга?

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Скористатися цією акцією можуть пенсіонери і одержувачі субсидій, які мають пенсійне посвідчення.

Які документи потрібно відправити для переведення виплат через "Укрпошту"?

У конверт необхідно покласти наступні документи:

  • заповнену заяву на переведення пенсії/соціальної допомоги;
  • копії сторінок паспорта (на кожній сторінці: особистий підпис, позначка "Згідно з оригіналом", ПІБ заявника та дата (повинна збігатися з датою, зазначеною в заяві на переведення пенсії).

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За умови передачі вже заклеєного листа обов’язково потрібно попередити поштаря про те, щоб в полі "особливі відмітки" він зазначив "Заява на переведення пенсії/допомоги".

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В "Укрпошті" також нагадали, що продовжать доставляти пенсії до січня 2023 року. Кабмін скасував обов'язкове переведення виплати пенсії та соціальної допомоги на карткові рахунки з вересня.

Раніше повідомлялося, що правила доставки пенсій і соціальних виплат зміняться з 1 вересня .

Нагадаємо, в травні на Закарпатті бджолярі з Іршави та Виноградова відправили своїм замовникам 8 мільйонів бджіл. Однак живими до пункту призначення не всі комахи дісталися – багато хто загинув в дорозі. Через день бджоли почали оживати.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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