Пенсія по втраті годувальника зросла з липня: скільки тепер платять дітям

Розмір виплати розраховується, виходячи з прожиткового мінімуму. Формула різниться в залежності від кількості дітей

Пенсія по втраті годувальника для однієї дитини дорівнює мінімальній пенсії / Фото: НБУ, freepik.com

З 1 липня в Україні підвищилися пенсії та надбавки для декількох категорій пенсіонерів. У багатьох це пов'язано з плановим збільшенням прожиткового мінімуму. Серед іншого виросли пенсії у зв'язку з втратою годувальника, пише сайт "Сьогодні".

Для однієї дитини розмір такої пенсії становить 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, тобто дорівнює розміру мінімальної пенсії. Прожитковий мінімум, а значить і ця пенсія, з 1 липня зросли на 85 грн – з 1769 до 1854 грн .

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Для двох дітей пенсія становить 120% прожиткового мінімуму. Значить, замість 3538 грн тепер виплачують 3708 грн – на 170 грн більше.

На трьох і більше дітей пенсія становить 150% мінімуму, тобто тепер – 2781 грн (було 2653,5 грн) .

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні. При цьому дітям виплата призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Нагадаємо, введення доплат для пенсіонерів старше 75 років перенесли з липня на вересень. Українці старше 75 років мали отримати виплати на 400 гривень більше, але влітку на це не вистачило бюджетних коштів.

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