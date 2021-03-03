Пенсія на 11% зросте не у всіх. Хто отримає таке підвищення?

Індексація не стосується доплат і надбавок, а також враховує страховий стаж

Пенсія в ході індексації, що почалася з 1 березня, підвищиться на 11% не у всіх, а тільки у тих, хто:

відпрацював 35 років (чоловіки) або 30 років (жінки);

отримував середню зарплату, яка збіглася із середньою зарплатою по країні;

не має ніяких додаткових заслуг.

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У решти пенсіонерів підвищення буде менше, так як їм не проіндексують доплати і надбавки, наприклад за понаднормовий стаж та інші заслуги, пише сайт "Сьогодні".

Як розрахувати свою надбавку до пенсії?

Потрібно від виплати на руки відняти надбавку за понаднормовий стаж та інші заслуги, знати свій трудовий стаж і індивідуальний коефіцієнт.

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Всі ці дані є в особистому кабінеті пенсіонера на сайті Пенсійного фонду. Щоб увійти в кабінет, потрібно мати цифровий підпис. Її можна отримати безкоштовно, наприклад, в банку.

Але найпростіше зателефонувати на гарячу лінію ПФУ (0 800 50 37 53, дзвінки безкоштовні), назвати себе (ПІБ) і свій індивідуальний податковий номер (ІПН). Фахівці у ту ж мить розрахують вам суму надбавки і нову пенсію і роз'яснять всі нюанси.

Детальніше про підвищення пенсій читайте на сайті "Сьогодні" в спеціальному матеріалі Індексація пенсій: якою насправді буде прибавка і хто її не отримає.

А про те, які ще надбавки до пенсій будуть у 2021 році, дивіться у відеосюжеті:

Відео: Сьогодні

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