Пенсія 100 тис. на місяць? Переваги та ризики недержавних пенсійних фондів

Багато українців вбачають у недержавних пенсійних фондах можливість для безбідної старості, однак ризики теж чималі

Понад мільйон українців вже відкладають гроші на старість і обрали для цього недержавні фонди. Адже, як прогнозують експерти, вже за 8 років, українець отримуватиме на заслуженому відпочинку лише п'яту частину середнього доходу.

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Скільки років і яку суму щомісяця потрібно відкладати, аби пенсія складала десятки тисяч гривень, з’ясувала журналіст новин "Сьогодні" Валерія Забірко.

Киянин Дмитро Крамаренко – один з тих, хто вирішили заощаджувати на старість самостійно і вже 13 років сплачує внески до недержавного пенсійного фонду, навіть до двох одразу. Вибір робив на основі власних критеріїв.

"Чтоб фонд был многочисленный, участников было много и чтобы показатели фонда были хорошие. Если фонд превышает на 2-3% инфляцию, то это хороший показатель", – поділився Дмитро.

Щомісяця чоловік додає грошей на власний рахунок, а фонд інвестує їх на власний розсуд, наприклад, у державні облігації чи депозити, тим самим примножуючи вкладене.

Відео: Сьогодні

Яку пенсію можна отримувати

Фінансові аналітики кажуть, що раніше розпочати, то більшою буде сума майбутніх виплат.

"Якщо я в 30 років почав відкладати і нехай це 2800 гривень на місяць я відкладаю. То до 60 років я вкладу десь мільйон гривень. Трошки більше мільйона. І потім я можу ще 30 років отримувати цю пенсію, відсотки накопичені плюс саме тіло. І всі виплати за наступні 30 років будуть 40 мільйонів гривень. Тобто вклав мільйон – забрав назад 40 мільйонів до 90 років. А це, фактично, 112 тисяч гривень на місяць", – стверджує фінансовий експерт Любомир Остапів

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В національних недержавних пенсійних фондах уже понад мільйон вкладників. Це кожен 10-й офіційно працевлаштований українець.

"Я думаю, що років через 5-7 не менше ніж 30% переведуть свої активи до недержавних пенсійних фондів. Можливо, навіть більше", – переконаний Юрій Бурков, директор організації "Адміністратор пенсійного фонду "Центр персоніфікованого обліку".

Обережно – ризики

Відкладене нікуди не подінеться, бо система захищена законом. Ці кошти можна успадкувати. Але, звичайно, є ризик. І чималий – знецінення гривні. Адже, 100 тисяч гривень сьогодні і за 30 років – це дуже різні суми.

Цього року накопичувальну пенсійну систему планують вивести на загальнодержавний рівень. Вона не скасовуватиме звичну солідарну систему. Це будуть додаткові виплати.

"Це для того, щоб збалансувати і надати людям інструмент для гідного життя на пенсії. Щоб вони знали, що ось така в них буде пенсія, коли вони будуть самі зацікавлені, коли вони будуть мати свій власний рахунок, коли вони будуть зацікавлені в білій зарплаті, сплаті внесків", – каже міністр соцполітики Марина Лазебна.

Проте поки що законопроєкт відправили на доопрацювання. Оновлений документ внесуть до парламенту наступного пленарного тижня.