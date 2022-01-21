Пенсія 10 тис. грн – реальність? Хто і за що може отримувати такі виплати

Разом з експертами розповідаємо, за яких умов людина може розраховувати на надзвичайно велику пенсію

Хто в Україні отримує спецпенсію / Фото: Колаж: Сьогодні

Мінімальна пенсія українців становить всього 1934 грн, а середня пенсія у грудні 2021 року була 3980 грн.

"Сьогодні" разом із експертами розібралися, яка має бути зарплата для того, щоб після виходу на заслужений відпочинок отримувати пенсію більше ніж 10 тис. грн.

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За підрахунками, щоб отримувати такі суми пенсійних виплат, необхідно мати середню офіційну зарплату за всі роки трудового стажу не менше 60 тис. грн на місяць.

Українці, які сьогодні мають такі виплати, отримують, швидше за все, спецпенсії, це:

народні депутати;

держслужбовці;

силовики високого рангу;

науковці.

Раніше спецпенсії могли становити до 80% від заробітку, проте їх не призначають уже із травня 2016 року.

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Що сильніше впливає на розмір пенсії

Чимало українців отримують дуже маленьку пенсію, незважаючи на достатній чи навіть великий трудовий стаж.

Проте не всі знають, що значно більше за стаж на розмір майбутньої пенсії впливає індивідуальний коефіцієнт.

Це показник того, наскільки офіційна зарплата була більшою, дорівнювала або меншою від середньої по країні. Водночас один рік стажу додає до пенсії лише 1%.

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"Сьогодні" також писали, як отримати пенсію за свого померлого родича, і розповідали, кому влітку перерахують пенсії.