Пенсії зростуть тричі, українців підсадили на бодяжний автогаз – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

На заправках продають підроблений газ, а ОГХК скоро пустять з аукціону / Фото: AFP, Сьогодні, ОГХК

В Україні готуються тричі до кінця року перерахувати пенсії і все ж таки почати велику приватизацію. Тим часом на українських заправках – навіть пристойних! – стало багато підробленого скрапленого автогазу. Курс долара теж не радує українців, а вартість біткоїна засмучує фанатів криптовалют.

Коли зростуть пенсії в 2021 році

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/ Фото: ПФУ

Пенсійний фонд України (ПФУ) вирішив нагадати про підвищення пенсій, який відбулися і ще відбудуться в 2021 році. Всього за рік буде шість перерахунків, три з них ще попереду – з 1 липня, з 1 жовтня і з 1 грудня. Йдеться про зростання виплат для різних категорій пенсіонерів.

Автомобілі вбивають бодяжним газом

Реклама Не весь автогаз на АЗС – справжній / Фото: Данило Павлов, Сьогодні

В Україні стає все більше підробленого скрапленого автогазу. Бодяжним бензином навряд чи когось можна здивувати – його на ринку близько 20%. А тепер і неякісний газ теж, на жаль, став реальністю. Їм можна заправитися не тільки в глухому селі, а й на респектабельній брендовій АЗС. Ми з'ясували, чим газова бодяга може загрожувати машині.

Невеликий спойлер – на відео. Це осад бодяги, який загусає і осідає у вигляді смоли:

Україна продасть топове гірничо-хімічне підприємство

Реклама ОГХК – один з найбільших видобувачів титанових і цирконієвих руд в світі / Фото: Pixabay, ОГХК Шанси України сьогодні пробитися в плей-офф Євро дорівнюють 26%

Фонд державного майна оголосив дату приватизації ОГХК. Аукціон відбудеться 31 серпня. Стартова ціна становить 3,7 млрд гривень, але чиновники розраховують, що за фактом вона буде значно вищою. А все тому що покупкою Об'єднаної гірничо-хімічної компанії зацікавилися і українські, і іноземні інвестори, запевнили у Фонді.

Долар кинувся вгору

Долар закріпився значно вище 27 грн / Фото: Сьогодні, Dado Ruvic/Reuters

Офіційний курс долара на 22 червня становив 27,19 грн, але вже на завтра, 23 червня, Національний банк підвищив вартість "зеленого" ще на 12 копійок – до 27,31 грн. Це значення – максимальне з початку червня. За останній тиждень – з 15 по 23 червня – гривня ослабла по відношенню до американської валюти вже на 32 копійки.

Китай обвалив курс біткоїна

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Китайські обмеження вдарили по біткоїну / Фото: REUTERS/Florence Lo

У КНР набули чинності вимогу про заборону майнінгу криптовалют, зупинилися численні ферми з видобутку біткоїна, а місцеві банки почали блокувати транзакції, що пов'язані з цифровими активами. В результаті курс біткоїна обвалився до 31 тис. доларів, хоча ще недавно перевищував 40 тис. доларів.