Русский
$ 27,17
32,44
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Пенсії в Україні: чому перерахунок зазвичай відбувається 1 березня

20 червня 2021 7:00

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Як розповів радник міністра соціальної політики Микола Шамбір, це мінімально можлива дата

/ Фото: Анастасія Іскрицька, Сьогодні

1 березня – це мінімально можлива дата для індексації пенсій в Україні, бо в лютому відомі вже дані про середню зарплату і є інформація про інфляцію.

Реклама

Про це в ефірі "Україна 24" розповів радник міністра соціальної політики Микола Шамбір.

Читайте також:

Електронні трудові книжки: в ПФУ пояснили, як це буде працювати

"Звичайно, пенсіонери зацікавлені в тому, щоб якомога раніше була проведена ця індексація. У той же час на сьогоднішній день я вважаю, що пенсії у нас маленькі, і має бути все розроблено для того, щоб вони індексувалися, підвищувалися і не втрачали своєї купівельної спроможності. Це сама суть індексації ", – сказав він.

Реклама

За його словами, "навіть при плануванні бюджету, якщо визначена чітка дата, то планувати бюджет набагато краще".

Не пропусти!
Дружини футболістів збірної України готові до польоту і навіть пригледіли вертоліт
Дружини футболістів збірної України на білій вечірці: Юлія Кривцова, Маргарита Степаненко та Юлія Пятова

"Якщо дата не визначена, є спокуса перенести її на якомога пізніший строк, так як грошей завжди не вистачає", – сказав Шамбір.

Після підвищення пенсій працюючим пенсіонерам багато з них доплату не отримали. За інформацією Пенсійного фонду, під перерахунок потрапили 633 тис. Чол., Надбавку отримала половина – 313 тис.

Також нагадаємо, що з 1 липня має відбутися чергова індексація пенсій:

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Підвищення пенсій працюючим пенсіонерам: про що мовчить Пенсфонд
Підвищення пенсій працюючим пенсіонерам: про що мовчить ПенсфондЕкономіка
Індексація пенсій: чому виплати підняли лише одному з п'яти працюючих людей похилого віку
Індексація пенсій: чому виплати підняли лише одному з п'яти працюючих людей похилого вікуЕкономіка
Оформлення пенсій автоматом і монетизація пільг – найважливіше про гроші за тиждень
Оформлення пенсій автоматом і монетизація пільг – найважливіше про гроші за тижденьЕкономіка
Трудові книжки в Україні відходять в минуле: що тепер буде з пенсіями
Трудові книжки в Україні відходять в минуле: що тепер буде з пенсіямиЕкономіка
Пенсії призначать автоматично: закон про електронні трудові книжки набув чинності
Пенсії призначать автоматично: закон про електронні трудові книжки набув чинностіЕкономіка
У Кабміні підрахували наші зарплати, пенсії і зростання цін на три роки вперед. Що обіцяють
У Кабміні підрахували наші зарплати, пенсії і зростання цін на три роки вперед. Що обіцяютьЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти