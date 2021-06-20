Пенсії в Україні: чому перерахунок зазвичай відбувається 1 березня

/ Фото: Анастасія Іскрицька, Сьогодні

1 березня – це мінімально можлива дата для індексації пенсій в Україні, бо в лютому відомі вже дані про середню зарплату і є інформація про інфляцію.

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Про це в ефірі "Україна 24" розповів радник міністра соціальної політики Микола Шамбір.

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"Звичайно, пенсіонери зацікавлені в тому, щоб якомога раніше була проведена ця індексація. У той же час на сьогоднішній день я вважаю, що пенсії у нас маленькі, і має бути все розроблено для того, щоб вони індексувалися, підвищувалися і не втрачали своєї купівельної спроможності. Це сама суть індексації ", – сказав він.

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За його словами, "навіть при плануванні бюджету, якщо визначена чітка дата, то планувати бюджет набагато краще".

"Якщо дата не визначена, є спокуса перенести її на якомога пізніший строк, так як грошей завжди не вистачає", – сказав Шамбір.

Після підвищення пенсій працюючим пенсіонерам багато з них доплату не отримали. За інформацією Пенсійного фонду, під перерахунок потрапили 633 тис. Чол., Надбавку отримала половина – 313 тис.

Також нагадаємо, що з 1 липня має відбутися чергова індексація пенсій:

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