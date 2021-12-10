Пенсії в Україні: хто може розраховувати на надбавку у 2022 році

65-річним українцям при повному стажі перед новим роком піднімуть пенсію

У 2022 році українцям шість разів перерахують пенсії, це станеться не одночасно та не для всіх. Проте пенсіонери вже на собі відчувають підвищення.

Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", тепер для виходу на заслужений відпочинок потрібно буде більше страхового стажу, ніж тепер.

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Що з пенсіями?

"Я вже давно на пенсії, на мінімалці працювала і я знаю, що мені нічого не підвищать і зараз таким як мені ще не піднімають. Ще треба до 65 дожить", – розповідає "Сьогодні" українська пенсіонерка.

65-річним українцям при повному стажі перед новим роком піднімуть пенсію, а далі їм платитимуть не менше 2600 гривень.

Крім того, у грудні вже підняли пенсії на 80 гривень тим, хто отримує мінімалку та на 800 гривень тим, у кого максимальна.

Також пенсію у грудні підняли на 80 грн тим, хто отримує мінімалку, і на 800 тим, у кого максимальна виплата.

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Доплатили за стаж понад норму і людям від 75 до 80 років – розрахунки у кожного вийшли свої.

"Так, мені вже підняли. Дуже задоволена, багата стала... Навіть на півбуханки хліба не вистачає. У мене там три з чимось, і то дякую тому, що мені за 80", – розповідає пенсіонерка Надія.

Зазначимо, що зараз в Україні розмір пенсії залежить від того, скільки людина отримувала й від середньої зарплатні в країні. Проте, якщо людина офіційно одержувала менше за середню зарплату – то їй належить мінімальна пенсія.

Також виплати залежать від страхового стажу, що зростає щороку:

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2021 рік – 28 років;

2022 рік – 29 років;

2028 рік – 35 років.

Українцям важко оформити пенсії

За словами експертів, чим далі, тим важче українцям оформити пенсію.

"Наступного року якщо у людини не буде 29 років стажу, вона не зможе вийти навіть у 60", – каже пенсійний експерт Сергій Коробкін.

Щоправда стаж можна купити: Або самостійно щороку сплачувати страховий внесок. – щонайменше – 1430 грн на місяць. Або придбати його – так би мовити минулим числом. Що коштуватиме вдвічі дорожче.

"Якщо один рік стажу – зараз близько 17 тисяч, а в даному випадку застосовуємо коефіцієнт 2. 34 тисячі гривень коштуватиме купити собі брак стажу", – говорить Коробкін.

На тих, хто вже на пенсії, протягом наступного року загалом чекає шість перерахунків. У січні виплати переглянуть учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, а у березні буде щорічна індексація – для всіх. Утім, на скільки саме підвищать – поки не підрахували.

"Враховується показник середньої плати за 2021 рік для того, щоб визначити коефіцієнт буде по тій же індексації. Також необхідно мати показники по зарпллаті за жовтень і грудень місяць. Тільки після цього можна буде говорити орієнтовно про розміри пенсій які будуть", – пояснює директор Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Олена Охріменко.

У квітні пенсії планують перерахувати також пенсіонерам, що працюють – теж поки невідомо на скільки, а в липні зросте прожитковий мінімум, а з ним і мінімальна пенсія – до 2093 гривень. А от середня, прогнозують в уряді, 2022-го становитиме 4 533 грн.

Хто може розраховувати на надбавку?

Суддя, який вийшов на заслужений відпочинок, може розраховувати на виплату у розмірі 91,2 тис. грн перерахунку суддівських зарплат. Відповідно до закону, суддя на пенсії може отримувати до 80% зарплати того, хто працює на аналогічній посаді. Це відбувається при тому, що середня виплата по країні збільшилася лише на 400 грн – выд 3507 до 3915 грн.

А колишнім військовим розвідувальних органів, які вийшли на заслужений відпочинок та отримують пенсію згідно з "військовим" законом № 2262, можуть провести перерахунок пенсій. Він зачепить виплати, які вони отримували з 1 серпня 2021 року.

Раніше ми повідомляли, що Пенсійний фонд просить уряд збільшити бюджет на 4,34 млрд. грн. Гроші потрібні для того, щоб виплатити обіцяні підвищені мінімальні пенсії громадянам віком від 65 років.

Нагадаємо, що українці, які не накопичили необхідний трудовий стаж, досягнувши пенсійного віку, можуть залишитися без виплат.