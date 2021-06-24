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Пенсії в смартфоні. Як зайти у додаток Пенсійного фонду і навіщо це потрібно

24 червня 2021 20:01

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Додаток працює незалежно від "Дії", але підтримує ті ж способи авторизації та ідентифікації користувачів

Ще на початку 2021 року Пенсійний фонд України (ПФУ) поряд з роботою додатку держпослуг "Дія" запустив власний додаток для смартфонів і планшетів. Але багато українців досі не знають, як їм користуватися. Програма дозволяє побачити електронну пенсійну справу, отримати інформацію про страховий стаж та оформити пенсію.

Як зайти в особистий кабінет

  • BankID і MobileID. Пройти ідентифікацію через українські банки або найбільших мобільних операторів можна в пункті "GovID" в меню входу.
  • ЕЦП. Цей пункт – для тих, у кого є електронний цифровий підпис.
  • Логін: Пароль. Пункт меню входу "Увійти за логіном" – для тих, хто зареєстрований на порталі електронних послуг. Потрібно використовувати логін і пароль саме з нього.
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Що вміє додаток Пенсійного фонду

У додатку можна:

  • подати заяву на призначення або перерахунок пенсії;
  • отримати і завантажити електронні документи з Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування;
  • подивитися анкетні дані, інформація про заробітну плату, страхові внески, страховий стаж з Реєстру застрахованих осіб;
  • ознайомитися з електронною версією пенсійної справи, якщо ви пенсіонер;
  • відслідковувати стан опрацювання звернень до Пенсійного фонду.

Додаток Пенсійного фонду

Додаток Пенсійного фонду

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У ПФУ запевняють, що додаток завантажили вже понад 200 тис. користувачів. Магазин додатків Google Play зазначає, що програма встановлена "понад 100 тис. разів".

Нагадаємо, українцям в 2021 році ще тричі підвищать пенсії. В цілому за рік відбудеться шість перерахунків для різних категорій населення.

Також з 10 червня набув чинності закон про електронні трудові книжки, який передбачає відмову від паперового варіанту документа. І тепер при наявності повної інформації в реєстрі застрахованих осіб про всі періодах трудової діяльності людини пенсія за віком буде призначена автоматично.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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