Пенсії українців підвищать на 11%: коли це станеться

З 1 березня 2021 в Україні відбудеться підвищення пенсій на 11%. Це станеться в рамках індексації, яку держава повинна проводити щорічно. Крім того, Кабмін подав до Верховної Ради законопроєкт, що вводить автоматичну індексацію пенсій з 1 березня, а також трохи змінює її правила.

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Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Внесений до Ради законопроєкт, зокрема, передбачає індексацію з 1 березня всім без винятку категоріям пенсіонерів, включаючи вчених, військовослужбовців, прокурорів і т.д.

Шмигаль також нагадав, що в Україні встановлено щомісячні доплати до пенсії в розмірі 500 гривень для людей віком від 80 років. А 2021 року введуть доплати для людей старше 75 років. Щоправда, початок таких виплат пенсіонерам перенесли з липня на жовтень.

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Як відомо, сума щорічного підвищення розраховується із застосуванням коефіцієнта зростання показника "середня заробітна плата, яка враховується для обчислення пенсії". Цього року коефіцієнт – 1,11.

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Нагадаємо, з 1 січня 2020 року мінімальні пенсії для людей старше 65 років, що мають страховий стаж 30 років (жінки) і 35 років (чоловіки), були підвищені з 2000 до 2400 гривень. Це підвищення відбулося через зростання мінімальної зарплати, тому що ці пенсії, за нормативами, становлять 40% від мінімалки.

Також українці розповіли, про які пенсії вони мріють. На уявлення людей про прийнятний для них розмір пенсії впливають стать, вік, місцевість і регіон проживання:

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