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Ціни на газ злетіли, пенсії підвищать із запізненням – найважливіше про гроші за тиждень

3 липня 2021 8:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Підвищення пенсій перенесли, а ціни на газ зросли

Протягом тижня влада повідомила про перенесення підвищення пенсій і зростання цін на газ.

Перенесення підвищення пенсій

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Пенсіонерам доведеться чекати підвищення виплат до жовтня

Пенсіонерам доведеться чекати підвищення виплат до жовтня / Фото: Сьогодні

В Україні перенесли підвищення пенсій. 1 липня українці старше 75 років повинні були отримати виплати на 400 гривень більше. Але додаткових грошей влітку чекати не варто. Нарахування відклали до жовтня.

Ціни на газ зросли

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/ Фото: Pixabay

"Нафтогаз" і інші газзбути оновили свої прайси на газ. У липні фіксовані на рік ціни, як і раніше, коливатимуться від 7,8 і до 13,5 грн за кубометр. Загалом більшість компаній встановили ціни до 9 грн за кубометр. Тим часом місячні ціни, які компанії пропонують на липень, коливаються від 7,99 до 15,5 грн за кубометр.

100%-вої гарантії за депозитами в Ощадбанку більше не буде

Правила для вкладників "Ощаду" зміняться

Правила для вкладників "Ощаду" зміняться / Фото: Getty Images, прес-центр НБУ

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Верховна Рада погодилася зробити Ощадбанк учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Отже, держава гарантуватиме компенсацію депозитів фізосіб в Ощадбанку тільки в сумі до 200 тис. гривень, як і в інших банках. Раніше держгарантія поширювалася на повний розмір депозитів в Ощадбанку.

Пенсії підвищили

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/ Фото: Сьогодні

З 1 липня в Україні підвищилися пенсії і надбавки відразу у декількох категорій пенсіонерів. У багатьох це пов'язано з плановим збільшенням прожиткового мінімуму. Одна з таких категорій – одержувачі мінімальної пенсії за віком.

Діра в бюджеті на 50 млрд

Бюджет звели з дефіцитом

Бюджет звели з дефіцитом / Фото: Сьогодні, прес-центр НБУ

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Державний бюджет України за підсумками першого півріччя 2021 року зведений з дефіцитом в 50 млрд гривень, в тому числі в загальному фонді – 49,8 млрд грн.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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