Пенсії майже двох мільйонів українців не дотягли до 2 тисяч гривень

Пенсії менше 2 тисяч гривень в Україні все ще отримують 1,8 млн людина. Втім, це помітно менше, ніж було на початку 2020 року, коли таких пенсіонерів налічувалося 4,2 млн. Справа в тому, що зараз мінімальна пенсія дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних – 1769 гривень. Таку суму отримують ті, хто не має стажу роботи.

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Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі Громадського радіо.

"Там, де є повний страховий стаж у людини, ми не платимо 1769 гривень. Цього року ми платимо мінімум 2200 грн, для 65-річних – 2400 гривень. Тобто кожна вікова група має свою мінімальну пенсійну виплату. Люди, яким за 80, – 2600 гривень. Ми градуємо людей за віком, по можливостям, щоб не платити 1769 гривень, а платити більше " , – заявила Лазебна.

Нагадаємо, з 1 квітня в Україні підвищили вимоги до стажу для виходу на пенсію.

Крім того, ми повідомляли, що доставка пенсій і соцвиплат додому стане платною:

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