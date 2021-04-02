Русский
$ 27,83
32,7
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Пенсії майже двох мільйонів українців не дотягли до 2 тисяч гривень

2 квітня, 16:39

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Мінімальні виплати залежать від стажу та віку

Пенсії менше 2 тисяч гривень в Україні все ще отримують 1,8 млн людина. Втім, це помітно менше, ніж було на початку 2020 року, коли таких пенсіонерів налічувалося 4,2 млн. Справа в тому, що зараз мінімальна пенсія дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних – 1769 гривень. Таку суму отримують ті, хто не має стажу роботи.

Реклама

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі Громадського радіо.

"Там, де є повний страховий стаж у людини, ми не платимо 1769 гривень. Цього року ми платимо мінімум 2200 грн, для 65-річних – 2400 гривень. Тобто кожна вікова група має свою мінімальну пенсійну виплату. Люди, яким за 80, – 2600 гривень. Ми градуємо людей за віком, по можливостям, щоб не платити 1769 гривень, а платити більше " , – заявила Лазебна.

В тренді
В Україні виросте прожитковий мінімум: які соцвиплати піднімуть за ним?

Нагадаємо, з 1 квітня в Україні підвищили вимоги до стажу для виходу на пенсію.

Крім того, ми повідомляли, що доставка пенсій і соцвиплат додому стане платною:

Відео: Сьогодні
Реклама

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

пенсії прожитковий мінімум страховий стаж мінімальна пенсія Марина Лазебная
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Кінець грошам під матрацом – українців змусять віднести заощадження в банк
Кінець грошам під матрацом – українців змусять віднести заощадження в банкЕкономіка
Ринок пального: ціни зупинилися, але у квітні нас чекають нові проблеми
Ринок пального: ціни зупинилися, але у квітні нас чекають нові проблемиЕкономіка
Долар значно подорожчав – чи означає це, що стабільність закінчилася
Долар значно подорожчав – чи означає це, що стабільність закінчиласяЕкономіка
Курс долара у квітні: експерти змінюють прогноз
Курс долара у квітні: експерти змінюють прогнозЕкономіка
Електронна прописка та підвищення пенсійного віку – що змінилося з 1 квітня
Електронна прописка та підвищення пенсійного віку – що змінилося з 1 квітняУкраїна
АМКУ оштрафував групу
АМКУ оштрафував групу "Приват" на 4,7 млрд грн: мережа АЗС "хімічила" з ціною бензинуЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти