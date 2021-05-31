Пенсії по-новому і зростання зарплат учителів – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Вже не важливо, де живе пенсіонер і де було прийнято заяву про призначення виплат

Пенсійний фонд і МОН обіцяють новації / Фото: уніан

Поки влада України обіцяє спростити призначення пенсій і запевняє вчителів, що їхня зарплата зросте на 30%, Польща закликає українців на роботу і каже, що можна їхати навіть із сім'ями.

Призначення пенсій по-новому

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У Пенсійному фонді розповіли, що в Україні не тільки підвищили вимоги до страхового стажу, а й вирішили змінили підхід щодо опрацювання заяв про призначення і перерахування пенсій. Тут, зокрема, застосовують принцип екстериторіальності.

Найголовніша зміна – заяви в бек-офісах ПФУ тепер опрацьовують тільки за чергою (за датою надходження). Тобто не зважаючи на те, де проживає пенсіонер і де було прийнято заяву. У ПФУ впевнені, що завдяки новій технології не буде затримок з призначенням і перерахуванням пенсій.

Зарплати вчителів зростуть

Прем'єр Денис Шмигаль і міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявили, що в Україні в 2021 році зарплати вчителів зростуть майже на третину. Підвищення на 20% вже відбулося із січня, ще на 9% зарплати збільшаться з грудня 2021 року. А в цілому в планах уряду – довести мінімальні зарплати педагогів до рівня середньої зарплати по країні, яка становить 13 543 гривні.

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Робота в Польщі

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Влада Польщі вирішила спростити в'їзд і працевлаштування українців, особливо в тих сферах, де полякам не вистачає своїх трудових ресурсів. Як заявила заступник міністра розвитку, праці та технологій Івона Міхалек, заробітчанам пропонують приїжджати із сім'ями.

"Національний план реконструкції містить положення про сприяння іноземцям для в'їзду та працевлаштування в Польщі. Заплановані зміни містять підвищення ролі бюро з працевлаштування у видачі дозволів на роботу. Процедури слід спростити і зробити більш гнучкими, щоб іноземці могли швидше знайти роботу в Польщі", – додала Міхалек.

Блокування карток ПриватБанку

У боротьбі з незаконними переказами та відмиванням коштів, сумнівними транзакціями й іншими незаконними операціями ПриватБанк може блокувати картки клієнтів, для яких не завжди є зрозумілими дії фінансової установи.

Блокування може відбуватися автоматично через підозрілі фінансові рухи на картковому рахунку або з інших причин, про які клієнтів не повідомили. Тому ми назвали сім найпоширеніших причин блокування карток ПриватБанком.

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Бензину з Білорусі стане менше в п'ять разів

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У червні-2021 Білоруська нафтова компанія зменшить постачання бензину А-95 в Україну в п'ять разів – з колишніх 55 тис. до 10 тис. тонн. За словами джерел видання enkorr у нафтовій галузі Білорусі, рішення було прийнято після резонансу, який отримала новина про намір БНК обнулити постачання цієї марки пального в червні.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, 28 травня сайт "Сьогодні" писав про торгові війни з Білоруссю, зниження зарплати і нові поїзди на море.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа