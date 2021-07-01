Пенсії та ринок землі потрібно об'єднати в одну систему – Гройсман озвучив план

Політик упевнений, що його пропозиція застрахує Україну і від масової скупки ділянок, і від зубожіння людей похилого віку одночасно

Володимир Гройсман закликав владу змінити пенсійну і земельну системи / Фото: AFP, Pixabay, facebook.com

Владі необхідно негайно внести зміни в чинне законодавство і законодавчі ініціативи щодо пенсійної та земельної реформи. Справа в тому, що в нинішніх варіантах закладена загроза не тільки позбавлення українців цінного ресурсу – землі, а й зубожіння кожного пенсіонера – нинішнього і майбутнього – адже ніхто і ніщо не гарантує збереження накопичень громадян. При цьому обидві ці системи можна об'єднати – на користь держави і кожного громадянина, незалежно від віку.

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Про це заявив лідер політичної партії "Українська Стратегія Гройсмана" Володимир Гройсман. За його словами, ризики повного розпродажу землі після 2024 року, так само, як і ризики знецінення заощаджень ніхто не прораховує.

"Українському фермеру потрібні гроші і ексклюзивне право купити землю. Далі він створює робочі місця на своїй території, наймає працівників, буде виробляти продукцію і поставляти її українцям. А що потрібно майбутнім пенсіонерам? Щоб їх накопичення не згоріли і не пропали! І ось, поєднуючи ці дві системи, можна досягти чітких цілей. Україна може бути економічно успішною, а українці – багатшими", – впевнений Гройсман.

Пропозиція Гройсмана полягає в наступному:

У разі введення накопичувальної пенсійної системи, в Пенсійному фонді за два роки буде акумульовано близько 120 млрд грн. Це саме той обсяг коштів, який потрібен українським фермерам для викупу 4,5 млн га земель, які будуть у вільному обігу.

Кошти Пенсійного фонду можуть надаватися фермерам – в якості довгострокових і недорогих кредитів на 20 років під 2,5 -3%. Фермер буде платити відсоток за користування кредитом, розвивати агросектор і село в цілому, а пенсіонер – отримувати додатковий дохід на свої заощадження і мати гарантію їх збереження.

Держава теж може бути залучено – шляхом компенсації кредитних відсотків до рівню облікової ставки НБУ.

"Тому є потенціал для збільшення кількості фермерських господарств і стабільності в пенсійній системі України. От що потрібно зробити негайно, щоб виправити ситуацію і не приводити Україну і українців до катастрофи, коли зникне і земля, і фермерство. Я закликаю владу це зробити. Якщо ви не зробите – ми прийдемо і зробимо. Час до 2024 року ще є", – зазначив Гройсман.

Нагадаємо, з 2024 роки ринок землі відкриється не тільки для фізичних осіб – можливість купувати землю отримають великі компанії. Незважаючи на існуючі обмеження на покупку ділянок, це, на думку противників реформи, може привести до концентрації земель в руках великих агрохолдингів.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа