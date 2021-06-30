Пенсії та надбавки вирішили збільшити: хто отримає надбавку

Українцям збільшать трудовий стаж для виходу на пенсію. Колаж: "Сьогодні"

З 1 липня підвищаться пенсії і надбавки відразу у декількох категорій пенсіонерів. У багатьох це буде пов'язано з плановим збільшенням прожиткового мінімуму. А крім того, цього року в уряді вирішили провести індексацію для нової групи пенсіонерів.

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Кому очікувати підвищення пенсій і на яку надбавку розраховувати, розбирався сайт "Сегодня".

Як зміниться прожитковий мінімум

З 1 липня пройде перше цього року збільшення прожиткового мінімуму. Всі показники, для кожної соціально-вікової групи, збільшаться на 4,8%.

Зокрема, загальний показник прожиткового мінімуму зросте на 105 грн – з 2189 до 2294 грн. А прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, на підставі якого розраховується мінімальна пенсія, – на 85 грн: з 1769 до 1854 грн.

Для порівняння. За даними Держстату, споживча інфляція тільки за п'ять місяців цього року склала 6,1%. Зокрема, продукти харчування подорожчали в середньому на 9,2%, комунальні послуги – на 8,6%. А саме на це українці витрачають велику частину своїх доходів.

Як підвищаться пенсії

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Мінімальна пенсія за віком у нашій країні дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб. Відповідно, цей показник виросте теж на 85 грн – з 1769 по 1854 грн. Мінімальну пенсію, нагадаємо, отримують ті, хто вийшов на пенсію після досягнення пенсійного віку, не маючи необхідного страхового стажу – 30 років для жінок і 35 років для чоловіків.

Також із 1 липня виростає розмір максимальної пенсії за віком. Тепер з урахуванням надбавок, індексацій та додаткової пенсії вона може становити максимум 18 540 грн (10 розмірів прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб). Отже, для пенсіонерів, які заробили максимальну пенсію, збільшення може скласти до 850 грн.

Збільшуються також окремі види пенсій. наприклад, мінімальна пенсія для учасників бойових дій і постраждалих учасників Революції Гідності становить 165% прожиткового мінімуму. Відповідно, ці виплати зростуть з 2918,85 грн до 3059,1 грн – на 140,25 грн. для осіб із інвалідністю внаслідок війни I групи мінімальна пенсія підвищується на 552,5 грн – з 11 498,5 грн до 12 051 грн (650% прожиткового мінімуму). II групи – на 446,25 грн: з 9287,25 до 9733,5 грн (525%) і III групи – на 306 грн: з 6368,4 до 6674,4 грн (360%).

Збільшаться також пенсії через втрату годувальника. Для однієї дитини розмір такої пенсії становить 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (розмір мінімальної пенсії). Тобто виплата збільшиться на 85 грн – з 1769 до 1854 грн. Для двох дітей пенсія становить 120% прожиткового мінімуму. Значить, замість 3538 грн тепер будуть виплачувати 3708 грн – на 170 грн більше. На трьох і більше дітей пенсія становить 150% мінімуму, тобто тепер – 2781 грн (було 2653,5 грн).

Як будуть підвищуватися пенсії після 1 липня:

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/ Фото: ПФУ

Як підвищаться надбавки і доплати

З 1 липня підвищуються і деякі надбавки і доплати до пенсій.

Так, у багатьох збільшаться надбавки за понаднормовий стаж. Якщо пенсіонер має понад 30 років стажу (жінки) і 35 років (чоловіки), за кожен "зайвий" рік до пенсії додається не більше 1% від рівня мінімальної пенсії. Нині доплата за кожен рік понаднормового стажу становить 17,69 грн, а з 1 липня становитиме 18,54 грн.

Також збільшуються доплати від держави із догляду за людьми з інвалідністю. Зокрема, для осіб з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, для дітей із інвалідністю підгрупи А надбавки до пенсії становлять 150% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Відповідно, ці виплати збільшаться з 2653,5 по 2781 грн – на 127,5 грн.

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Для осіб з інвалідністю з дитинства підгрупи Б I групи доплата за догляд становить 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Для них суми виростуть на 85 грн – з 1769 по 1854 грн.

Одиноким людям з інвалідністю II і III груп, які потребують догляду, зараз доплачують до пенсії 75% прожиткового мінімуму. Відповідно, розмір доплати по догляду для них збільшиться на 63,75 грн – з 1326,75 по 1390,5 грн.

Як зміняться інші соціальні виплати

До прожиткового мінімуму "прив'язані" не тільки пенсії, але також і інші соціальні виплати. Вони також стануть трохи більше.

Зокрема, зросте допомога малозабезпеченим сім'ям. Її розраховують як різницю між сумою прожиткових мінімумів для кожного члена сім'ї та загальним доходом сім'ї. При цьому для працездатних осіб допомога не може перевищувати 35% прожиткового мінімуму (тепер це 832,65 грн), для непрацездатних – 100%, для дітей – 130%.

Збільшується також допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням. Виплата становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідної вікової групи.

Стане більшим розмір допомоги одиноким матерям. Максимум становить 100% прожиткового мінімуму на дитину, хоча фактично нараховується різниця між середнім доходом сім'ї і прожитковим мінімумом.

Збільшується розмір аліментів. Мінімум, який повинен виплачувати батько, не може бути менше прожиткового мінімуму на дитину. Зростуть також суми, які виплачує держава, якщо аліменти не платить батько. Державна допомога становить 50% прожиткового мінімуму на дитину.

Максимальний розмір допомоги по безробіттю також зросте. Якщо до 1 липня максимум, який могли виплатити, становив 9080 грн (чотири мінімуму для працездатних осіб), то тепер збільшиться на 436 грн – до 9516 грн.

Крім того, Кабмін планує підвищити з 1 липня розмір соціальної допомоги на дітей із інвалідністю, пов'язаної з вибухонебезпечними предметами, до 150% прожиткового мінімуму. Однак цей проєкт постанови поки знаходиться на громадському обговоренні. Також планувалося збільшити мінімальні пенсії для людей з інвалідністю I групи до 2200 грн.

Нова програма Кабміну для "молодих" пенсіонерів

З 1 липня в уряді обіцяють робити доплати пенсіонерам, яким пенсії призначені недавно – в 2019-2020 роках. Для таких людей не проводилась індексація в березні цього року, оскільки з моменту призначення пенсій пройшло менше 24 місяців.

Однак у Кабміні вирішили через інфляцію збільшити виплати і для "молодих" пенсіонерів. Тим із них, кому пенсії призначені відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", з 1 липня буде встановлена доплата в розмірі 100 грн.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа