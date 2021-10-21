Пенсії для жителів ОРДЛО. Як отримати виплати, якщо карта Ощадбанку прострочена

Пенсії жителів ОРДЛО чекатимуть їх на рахунках доти, поки вони не зможуть перетнути КПВВ і переоформити картки

Банківські картки діятимуть до 1 січня 2022 року / Фото: Колаж: Сьогодні

Пенсіонерам із ОРДЛО продовжать зараховувати пенсії на нові банківські карти, якщо строк дії попередніх завершився.

Про це заявив перший заступник міністра реінтеграції України Ростислав Замлинський.

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Як отримати пенсію в ОРДЛО?

За словами Замлинського, пенсії жителів ОРДЛО чекатимуть їх на рахунках доти, поки вони не зможуть перетнути КПВВ і переоформити картки.

"Ніхто не скасовує зарахування на рахунок людини цих коштів. А скористатися вона зможе, коли прийде і отримає цю картку. Як тільки громадянин отримає нову карту, не має значення, буде це в лютому або березні, він зможе скористатися своїм банківським рахунком, і туди з періодичністю зараховуватимуться гроші", – пояснив заступник міністра.

За словами чиновника, Україна планує провести активну роботу по ідентифікації. Адже, якщо людина більше двох місяців не користується карткою, то, ймовірно, знаходиться в ОРДЛО і не може виїхати звідти. У таких випадках планується залучати Червоний Хрест та інші гуманітарні організації.

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Що з банківськими картами?

У державному Ощадбанку заявили, що востаннє автоматично продовжують дію платіжних карток переселенців. Вони будуть діяти до 1 січня 2022 року – далі необхідно звернутися у відділення банку і перевипустити її.

Заступник директора департаменту електронної комерції і платіжних коштів Ощадбанку Дмитро Баштовий заявив, що автоматичне продовження дії карток вводили, як короткочасну міру. Зараз же вирішили скасувати цю функцію, але це не означає, що люди втратять свої гроші.

"Рахунок у клієнта як був, так і залишається. Гроші, які на ньому, будуть його чекати. Якщо клієнт звернеться пізніше, він отримає ці кошти без проблем. Так, карта – це ключ до рахунку клієнта. Навіть якщо він пізніше звернеться в банк, він отримає нову картку, і отримає всі кошти, які є на рахунку", – каже Дмитро Баштовий

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Українцям перерахують пенсії?

В Україні, з 1 грудня 2021 року у зв'язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму, перерахують пенсії.

Для перерахунку соцвиплати необхідні наступні документи і їх копії:

паспорт або інший документ, що підтверджує особу;

документ про присвоєння реєстраційного номера платника податків або свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

пенсійне посвідчення;

документи, що підтверджують трудовий стаж за період роботи до 01.01.2004 року;

довідка про заробітну плату (дохід) до 30 червня 2000 року (в разі необхідності);

документи, що засвідчують особливий статус (при наявності), або ті, які дають підставу для встановлення надбавки, підвищення, допомоги.

Раніше ми писали, що Ощадбанк скоротить кількість своїх відділень в Україні до 2024 року.

Це пов'язано з тим, що Кабінет міністрів України затвердив стратегію розвитку фінансової установи з 2021 по 2024 рік.

Також планується скасування державних гарантій за внесками і приєднання банку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.