Пенсії для українців. Як підвищити розмір виплат та які документи потрібні

Пенсії перераховують із першого числа місяця, в якому пенсіонер подав документи

Пенсія призначається з урахуванням страхового стажу станом на день звернення / Фото: Колаж: Сьогодні

Пенсіонери можуть розраховувати на підвищення пенсійних виплат, це може статися за віком або вислугою років.

"Сьогодні" розбиралися, хто може розраховувати на надбавку та які потрібні документи.

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Пенсії з вислуги років

Для призначення такої пенсії необхідно отримати особливий стаж або досягти певного віку. Таке право мають працівники освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення, які обіймають посади, визначені пунктом "е" статті 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

Право виходу на пенсію за вислугу років незалежно від віку мають особи, вислуга років яких на відповідних посадах не становить:

25 років (станом на 1 квітня 2015 року);

25 років 6 місяців (станом на 31 грудня 2015 року);

26 років 6 місяців (станом на 11 жовтня 2017 року).

/ Фото: скріншот

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Як підвищити виплати військовослужбовцям

Військовослужбовцям, у рамках останнього перерахунку, залишили лише посадовий оклад, оклад з військового (спеціального) звання та надбавку за вислугу років.

Але такий перерахунок можна оскаржити і домогтися перерахунку пенсії. Крім того, в країні проведуть перерахунок пенсій колишнім співробітникам розвідувальних органів, які вийшли на заслужений відпочинок та отримують пенсію згідно з "військовим" законом № 2262. Доплату нарахують на виплати, здійснені з 1 серпня 2021 року. Це стало можливим через підвищення зарплат українським розвідникам. Таке рішення ухвалено Кабміном ще у липні 2021 року на виконання норм нового закону "Про розвідку".

Ще одним вирішенням питання щодо збільшення пенсії військовослужбовця та членів їхніх сімей може бути перехід на інший вид пенсії (приклад: пенсія за віком).

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Підвищення пенсій за віком

Буває, що після досягнення пенсійного віку людина вирішила продовжити працювати, а пенсію отримувати з пізнішого віку. Вона призначається з урахуванням страхового стажу станом на день звернення за призначенням пенсії з підвищенням на такий відсоток:

на 0,5% – за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію строк до 60 місяців;

на 0,75% – за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію строк понад 60 місяців.

Які документи необхідні для перерахунку пенсій?

Для перерахунку соцвиплати необхідні такі документи та їх копії:

заява;

паспорт чи інший документ, що підтверджує особу;

документ про надання реєстраційного номера платника податків або свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

пенсійне посвідчення;

документи, що підтверджують трудовий стаж за період до 01.01.2004 року;

довідка про заробітну плату (дохід) до 30 червня 2000 року (у разі потреби);

документи, що засвідчують особливий статус (за наявності), або ті, що дають підстави для встановлення надбавки, підвищення допомоги.

Пенсії перераховують із першого числа місяця, в якому пенсіонер подав документи. Але встигнути потрібно до 15-го числа. Якщо українець не встиг, то перерахують уже наступного місяця.

Раніше ми повідомляли, що в Україні з 1 грудня перерахують розмір максимальної пенсії – українці отримають надбавку у розмірі 930 гривень.

Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків з 1 квітня 2021 року.