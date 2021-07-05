Пенсії для учасників бойових дій зросли: скільки платять з липня

Мінімальні пенсії зросли через підвищення прожиткового мінімуму

З 1 липня в Україні підвищилися пенсії та надбавки відразу у декількох категорій пенсіонерів. У багатьох це пов'язано з плановим збільшенням прожиткового мінімуму. У тому числі підвищилися виплати для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, пише сайт "Сьогодні".

Мінімальна пенсія для учасників бойових дій і постраждалих учасників Революції Гідності становить 165% прожиткового мінімуму. Він з 1 липня зріс на 85 грн – з 1769 до 1854 грн. Відповідно, пенсія для цих категорій зросла з 2918,85 грн до 3059,1 грн – на 140,25 грн.

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Мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю внаслідок війни:

I групи підвищується на 552,5 грн – з 11 498,5 грн до 12 051 грн (650% прожиткового мінімуму);

II групи – на 446,25 грн: з 9287,25 до 9733,5 грн (525%);

III групи – на 306 грн: з 6368,4 до 6674,4 грн (360%).

Нагадаємо, при цьому введення доплат для пенсіонерів старше 75 років перенесли з липня на вересень. Українці старше 75 років повинні були отримати виплати на 400 гривень більше, але влітку на це не вистачило бюджетних коштів.

Також журналісти "Сьогодні" розібралися, як аферисти наживаються на виплатах пенсій:

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