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Пенсії для учасників бойових дій зросли: скільки платять з липня

5 липня 2021 15:02

Ксенія Капустинська , Олександра Романюк

Зростання виплат також стосується постраждалих учасників Революції Гідності. Суми залежать від прожиткового мінімуму

Мінімальні пенсії зросли через підвищення прожиткового мінімуму

Мінімальні пенсії зросли через підвищення прожиткового мінімуму

З 1 липня в Україні підвищилися пенсії та надбавки відразу у декількох категорій пенсіонерів. У багатьох це пов'язано з плановим збільшенням прожиткового мінімуму. У тому числі підвищилися виплати для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, пише сайт "Сьогодні".

Мінімальна пенсія для учасників бойових дій і постраждалих учасників Революції Гідності становить 165% прожиткового мінімуму. Він з 1 липня зріс на 85 грн – з 1769 до 1854 грн. Відповідно, пенсія для цих категорій зросла з 2918,85 грн до 3059,1 грн – на 140,25 грн.

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Мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю внаслідок війни:

  • I групи підвищується на 552,5 грн – з 11 498,5 грн до 12 051 грн (650% прожиткового мінімуму);
  • II групи – на 446,25 грн: з 9287,25 до 9733,5 грн (525%);
  • III групи – на 306 грн: з 6368,4 до 6674,4 грн (360%).

Нагадаємо, при цьому введення доплат для пенсіонерів старше 75 років перенесли з липня на вересень. Українці старше 75 років повинні були отримати виплати на 400 гривень більше, але влітку на це не вистачило бюджетних коштів.

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Також журналісти "Сьогодні" розібралися, як аферисти наживаються на виплатах пенсій:

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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