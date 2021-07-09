Пенсії для "молодих" пенсіонерів підвищили: скільки доплачують з липня

Надбавка до пенсії з'явилася у тих одержувачів, яких не торкнулася щорічна індексація виплат у березні

Мільйон пенсіонерів почали отримувати доплати / Фото: Сьогодні

З 1 липня в Україні підвищилися пенсії і надбавки для декількох категорій пенсіонерів. Зокрема, ввели доплати пенсіонерам, яким пенсії призначені нещодавно – в 2019-2020 роках, пише "Сьогодні". Сума щомісячної доплати становить 100 гривень.

Як підрахували в Мінсоцполітики, йдеться майже про мільйон пенсіонерів. Для таких людей не проводилась індексація в березні цього року, оскільки з моменту призначення пенсій минуло менше 24 місяців.

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Однак у Кабміні вирішили через інфляцію збільшити виплати і для "молодих" пенсіонерів. Тим з них, кому пенсії призначені відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", з 1 липня встановлена доплата.

Нагадаємо, при цьому введення доплат для пенсіонерів старше 75 років перенесли з липня на вересень. Українці старше 75 років мали отримати виплати на 400 гривень більше, але влітку на це не вистачило бюджетних коштів.

Також журналісти "Сьогодні" розібралися, як аферисти наживаються на виплатах пенсій:

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