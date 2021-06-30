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Пенсії чорнобильцям підвищать, Рада встановила нові правила безготівкових розрахунків. Найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

30 червня 2021 19:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

З наступного місяця виплати для чорнобильців зростуть, Рада схвалила законопроєкт про платіжні послуги

Правила безготівкових розрахунків помінялися, чорнобильцям підвищать пенсії, Ощадбанк вирівняли з іншими банками. Колаж: "Сьогодні"

Правила безготівкових розрахунків помінялися, чорнобильцям підвищать пенсії, Ощадбанк вирівняли з іншими банками. Колаж: "Сьогодні"

З 1 липня виплати чорнобильцям зростуть, парламент прийняв законопроєкт про платіжні послуги, Ощадбанк став учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Підвищення пенсій чорнобильцям

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/ Фото: Getty Images, Укрінформ

В Україні з 1 липня підвищать пенсії чорнобильцям. Розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання з-зп Чорнобильської катастрофи, будуть не менше таких сум:

  • для I групи інвалідності – 6000 гривень;
  • для II групи інвалідності – 4800 гривень;
  • для III групи інвалідності – 3700 гривень;
  • для дітей з інвалідністю – 3700 гривень.

Нові правила безготівкових розрахунків

Правила безготівкових розрахунків змінили
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Правила безготівкових розрахунків змінили / Фото: Unsplash

Верховна Рада України прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкт про платіжні послуги, метою якого є врегулювання платіжного ринку в Україні. Документ встановлює нові правила безготівкових розрахунків.

100% -ної гарантії по депозитах в Ощадбанку більше не буде

Правила для вкладників "Ощаду" зміняться

Правила для вкладників "Ощаду" зміняться / Фото: Getty Images, прес-центр НБУ

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Верховна Рада погодилася зробити Ощадбанк учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Отже, держава буде гарантувати компенсацію депозитів фізосіб в Ощадбанку тільки в сумі до 200 тис. гривень, як і в інших банках. Раніше держгарантія поширювалася на повний розмір депозитів в Ощабанку.

Масове звільнення керівництва з НБУ

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Команда керівників Департаменту ліцензування НБУ повним складом подала керівництву заяви про звільнення. За словами директора департаменту Олександра Бевза, "централізація прийняття рішень знаходиться в одних руках, а заміна колегіальності директивним прийняттям рішень недопустима в роботі Національного банку України".

Тестування COVID-сертифікатів в "Дії"

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Міністерство цифровий трансформації запустило реєстрацію на бета-тестування COVID-сертифікатів в "Діє". Взяти участь в бета-тесті можуть українці, які завершили курс вакцинації від COVID-19 (отримали 2 дози) на території України. Зареєструватися можна за посиланням: https://team.diia.gov.ua.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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