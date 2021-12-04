Пенсії понад 19 тис. та нові податки для українців – найголовніше про гроші за тиждень

Сайт "Сьогодні" зібрав для вас найважливіші економічні новини за цей тиждень

Найважливіші новини про гроші за цей тиждень / Фото: Колаж: Сьогодні

Куди можна витратити гроші з економічного паспорту та скільки тепер отримуватимуть українські пенсіонери, ми зібрали найголовніші економічні новини за тиждень.

Понеділок. Китайські інвестори подают на Україну до суду

Китайська компанія Skyrizon та інші інвестори КНР хочуть подати на Україну до арбітражного суду Гааги та стягнути компенсацію у розмірі 4,5 млрд дол. за збитки через "Мотор Січ".

Реклама

Обурені інвестори вимагають, щоб Україну визнали країною, яка порушила двосторонню інвестиційну угоду.

Йдеться про підприємство з виробництва авіадвигунів "Мотор Січ", яке намагалась викупити китайська компанія та майже придбала контрольний пакет акцій. Тоді процедуру заблокував президент Зеленський і пізніше було повідомлено про націоналізацію компанії.

Вівторок. Верховна Рада ухвалила "податковий" закон

Народні депутати у другому читанні ухвалили законопроєкт №5600, який передбачає внесення змін до Податкового кодексу України, якщо його підпише Зеленський, з 22 січня запроваджуватимуться такі правила:

Реклама

вводиться мінімальне податкове зобов’язання на землю;

запроваджується податок на доходи від продажу сільгосппродукції на суму понад 12 мінімальних зарплат;

зменшено мінімальну площу землі фермерського господарства;

з платників єдиного податку виключається чотири групи платників, які займаються розведенням свійської птиці;

Також змінюється процедура оподаткування продажу нерухомості та обмежується виїзд з країни у разі невиконання податкового обов'язку.

Середа. Українцям підвищили пенсії

З 1 грудня на деяких українців чекають нововведення, зокрема й підвищення пенсій. Так, мінімальна пенсія тепер становить 1934 грн, а максимальна – 19 340 грн. Підвищення пенсій пов'язане зі зростанням прожиткового мінімуму з 2294 грн до 2393 грн.

Для пенсіонерів він встановлений на рівні 1934 грн, замість 1854 грн у листопаді. Також зазначається, що якщо людина вийшла на пенсію за віком, досягнувши необхідного стажу, її пенсія становитиме щонайменше 2600 грн.

Реклама

Для жінок мінімальний стаж становить 30 років, а для чоловіків – 35.

Четвер. Верховна Рада ухвалила Держбюджет на 2022 рік

На пленарному засіданні було ухвалено проект Державного бюджету на 2022 рік. За проголосували 268 депутатів.

За цим документом країна житиме увесь рік, загальні видатки сягають 1 трильйона 521 мільярда гривень, а доходи – 1 трильйона 332 мільярдів гривень. Цього разу дефіцит склав 189 млрд. грн., тобто 3,5% ВВП.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, гроші до бюджету будуть надходити внаслідок податку на прибуток підприємств, вітчизняного та імпортного ПДВ, акцизного та екологічного податків, а також зростання рентної плати за користування надрами природного газу та нафти.

П’ятниця. Куди можна витратити гроші з економічного паспорту

Народний депутат Давід Арахамія пояснив, що гроші з так званого економічного паспорту українця, запровадження якого анонсував президент, можна витратити не на будь-що.

Фактично це рахунок, на який до повноліття дитини будуть надходити кошти від користування надрами, а скористатися ними можна після повноліття.

Однак витратити їх можна лише на три напрямки – освіту в Україні, купівлю житла або покласти на власний пенсійний рахунок.

Наразі ще не вирішено, діти з якого року народження зможуть отримувати кошти.