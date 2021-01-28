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Парламент створив Тимчасову слідчу комісію щодо перевірки "Укрзалізниці"

28 січня, 17:04

Инна Бабур Инна Бабур

Член цієї ТСК нардеп Бондарєв вважає, що вона дозволить депутатам викрити корупційні схеми на УЗ

Новостворена Тимчасова парламентська слідча комісія щодо перевірки стану "Укрзалізниці" допоможе подолати корупцію на залізниці. Перше засідання ТСК відбудеться вже 28 січня. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв, якого обрали членом цієї ТСК, повідомляє "Главком".

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За словами депутата, створена 27 січня ТСК щодо "Укрзалізниці" дозволить депутатам викрити корупційні схеми, які діють на залізниці та заганяють компанію у збитки.

"Корупційні схеми "УЗ" за своїми масштабами можуть поступитися хіба що "Нафтогазу". Корупція – одна з основних проблем "Укрзалізниці", але вона не єдина. Щороку державний концерн генерує шалені збитки, в тому числі і через непрофесійний менеджмент. Внаслідок неефективного управління і грабунку державного підприємства, який тривав роками, замість успішного підприємства залишилися руїни: 95% колій вже зношено повністю, а 90% рухомого складу перетворилося на мотлох", – написав Бондарєв.

Він повідомив, що перше засідання слідча комісія проведе вже 28 січня, і висловив сподівання, що робота депутатів у ТСК та розпочата новим керівником "Укрзалізниці" реформа дозволить суттєво підвищити ефективність компанії.

"Дуже сподіваюся, що реформа "Укрзалізниці" буде реалізована якнайшвидше. Разом із тим, я також сподіваюся, що ми, як члени новоствореної Тимчасової слідчої комісії, зможемо розібратися з корупцією на залізниці. Впевнений, що ці паралельні процеси мають врешті-решт вивести "УЗ" зі збитків і поставити на шлях розвитку успішного підприємства", – зазначив Бондарєв.

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Нагадаємо, 27 січня у Верховній Раді утворили Тимчасову слідчу комісію з питань перевірки та оцінки стану АТ "Українська залізниця". Головою ТСК обрано народного депутата Юлію Гришину (фракція партії "Слуга народу"). До складу ТСК увійшли 13 народних депутатів, термін її діяльності – один рік з дня утворення.

Раніше глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак повідомляв, що у 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії (вантажоперевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура та виробництво), а непрофільні активи (медзаклади, санаторії, спортивні споруди) будуть виставлені на продаж або передані в концесію. Окрім того, за його словами, УЗ планує інвестувати в оновлення рухомого складу компанії і залізничну інфраструктуру 25 млрд гривень.

У свою чергу експрем'єр Володимир Гройсман заявив, що "Укрзалізниця" потребує масштабного реформування та фінансової підтримки від держави для проведення модернізації рухомого складу та інфраструктури.

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Укрзалізниця залізниця вантажоперевезення слідча комісія ТСК пасажирські перевезення
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