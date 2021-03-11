Пальмова олія подорожчала до рекорду за 13 років

Пальмова олія продовжує дорожчати. Ціни досягли максимуму за 13 років – з березня 2008 року.

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Котирування ф'ючерсів на біржі уМалайзії досягали 1007 доларів за тонну. Пізніше їхня вартість трохи відкотилася – до 999,5 долара, свідчать дані Investing.

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Як пояснюють аналітики Trading Economics, ціни підвищуються на тлі зростаючого попиту і браку пропозиції.

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Так, в лютому запаси продукту в Малайзії знизилися на 1,8% – до найнижчого обсягу за три місяці. Крім того, виробництво олії зменшилося на 1,85%, причому зниження було зафіксовано за підсумками п'ятого місяця поспіль.

Підвищення ціни на пальмову олію впливає і на вартість продуктів, до складу яких вона входить. А це кондитерські, молочні вироби і ковбаси, які і без того дорожчають. Наша країна, до речі, імпортує пальмову олію з Малайзії та Індонезії.

При цьому в Україні вже давно збираються, за прикладом низки європейських країн, заборонити використання пальмової олії в продуктах харчування. Але до прийняття закону справа так і не дійшла.

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