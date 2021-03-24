Падіння ВВП України: Нацбанк назвав об'єктивні причини

2020 року було суттєве зменшення валового нагромадження основного капіталу майже в усіх видах діяльності

2020 року реальний ВВП скоротився на 4% у річному вимірі після зростання на 3,2% у 2019 році. У IV кварталі падіння економіки України сповільнилося до 0,5% р/р. Ключовим фактором падіння ВВП торік було скорочення інвестицій.

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Про це йдеться у коментарі Національного банку України.

Основними чинниками падіння ВВП 2020 року стали карантинні обмеження, запроваджені в Україні та у світі у відповідь на поширення COVID-19, а також зниження внутрішнього попиту, передусім інвестиційного, через пов'язану з пандемією невизначеність.

Водночас українська економіка виявилася більш стійкою до цієї кризи порівняно із попередніми. Коронакриза не супроводжувалася стрімкою девальвацією та інфляцією, а падіння реального ВВП виявилося не таким суттєвим, як очікувалося на початку кризи. Найглибшим було скорочення економіки у ІІ кварталі (на 11,2% р/р) унаслідок жорстких карантинних обмежень. Водночас вже в другому півріччі економіка почала доволі швидко відновлюватися й практично сягнула докризового рівня в IV кварталі 2020 року.

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Упродовж всього року спостерігалося суттєве зменшення валового нагромадження основного капіталу (24,4% р/р) майже в усіх видах діяльності. На скорочення інвестицій вплинуло:

погіршення ділових очікувань підприємств через поширення захворюваності;

невизначеність стосовно розвитку пандемії;

невирішені питання в сфері альтернативної енергетики.

Суттєве зростання капітальних інвестицій показали лише поштова та кур'єрська діяльність унаслідок розвитку служб доставки та онлайн-торгівлі.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує, що 2021 року ВВП України збільшиться на 4,1%, однак інфляція зросте до 5%.

Сайт "Сьогодня" розповідав, що НБУ переглянув прогноз інфляції на 2021 рік. Раніше регулятор очікував зростання цін на 6,5%, а тепер – на 7%.

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