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Падіння РФ набирає обертів: як санкції за війну вже позначилися на росіянах

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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30 червня, 10:59
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Нерайдужні перспективи розвитку російської економіки поки що не сприймаються багатьма росіянами всерйоз
Доходи росіян падають
Доходи росіян падають / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Поки Росія воює з Україною, страждає не лише українська, а й російська економіка. Наприклад, падіння реальних доходів росіян досягло максимуму за останні сім років.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на доповідь Росстату "Соціально-економічний стан Росії. Січень-травень 2022 року".

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Зарплати росіян, що працюють, залишилися приблизно на одному рівні, але з поправкою на зростаючі ціни купівельна спроможність скоротилася на 7,2%.

Сильніше росіяни бідніли лише у 2015 році, коли проти Росії запровадили перші економічні санкції за анексію українського Криму.

Різкий спад реального доходу відчули на собі працівники бюджетної сферы:

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  • лікарі та соцпрацівники — доходи скоротилися на 11,4%;
  • вчені та викладачі вузів – 10%;
  • вчителі – 9,1%.

Бюджетники отримували надбавки до зарплати останніми місяцями, але суми не встигали наздогнати інфляцію.

Обсяг роздрібної торгівлі у Росії впав на 10%, якщо порівнювати з лютим 2022 року, у порівнянні з початком лютого. А обсяг імпорту взагалі скоротився на 40%.

Путін будує для Росії модель антиекономіки

За словами фінансового аналітика Олексія Лупоносова, Росія перетворилася на країну, де вже не діють закони ринкової економіки.

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"Сьогодні це вже країна без ринкової економіки. Там не діють економічні закони чи постулати. Вони будують нову економічну модель, яка дуже схожа на радянську, а вона зможе призвести до того, що населення житиме у злиднях і нападатиме на інші країни... Модель , яку будує Путін, – це антиекономіка, це абсолютне зло, коли, виробляючи зброю і починаючи війни, гроблять країну" , – Каже Лупоносов.

Раніше ми розповідали, коли Україна може зупинити транзит російського газу до Європи, і писали, як Україна може врятувати Європу від газової кризи наступного опалювального сезону.

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