Овочі значно подешевшали. Чи помітили українці зміни у гаманцях?

Порівняно з минулим роком, городина просіла у ціні, і тенденцій до злету вартості нині немає

Шукайте каротиноїди в плодах жовтого і помаранчевого кольору. Фото: Колаж "Сьогодні"

Скільки коштуватимуть огірки, помідори, солодкий перець, капуста та зелень цьогоріч і як вартість салатного набору відрізняється від минулорічного – дізнавалась кореспондент "Сьогодні" Юлія Безбородько.

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Формула проста – для яких овочів сезон, ті й дешевші. Але таке правило не поширюється на українські огірки, кажуть продавці. Ціни на них незмінні останніми тижнями.

А от помідори на 15% дешевші, аніж минулоріч. За кілограм правлять близько 40 гривень. Падає у ціні і молода капуста, як і редиска та зелень, бо розпал сезону.

"Не зважаючи на те, що ціна на усі групи товарів лише зростає. то овочі зберігають позитивну тенденцію до зниження. Виключення лише овочі минулорічного врожаю", – коментує аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

Салат щодня задорого, жаліються кияни. Господині на ринку діляться своїми вигадками, як витрачати на овочі менше – консервувати та заморожувати.

Хоча Україна зменшила імпорт овочів, але на цінниках це поки не позначилося. Гуртовики навіть правлять більше за молоду цибулю. Але на ринку, нагадують продавці, можна торгуватися.

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Оцінка продавців та покупців у тому, що овочі дорожчі минулорічних, цілком спростовують в українському клубі аграрного бізнесу. За підрахунками експертів, набір для салату цього літа здешевшав на упевнені 20%.

"Надходження ранніх овочів цього року спізнилися десь на два тижні. Цього року погода радує галузь рослинництва. Передумов створювати запаси не бачу", – зазначає аналітик.

Та як надалі змінюватимуться ціни, аграрії не квапляться прогнозувати. Адже усе залежить від врожаю.