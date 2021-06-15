Русский
$ 27
32,71
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Овочі значно подешевшали. Чи помітили українці зміни у гаманцях?

15 червня 2021 6:10

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

Порівняно з минулим роком, городина просіла у ціні, і тенденцій до злету вартості нині немає

Шукайте каротиноїди в плодах жовтого і помаранчевого кольору. Фото: Колаж "Сьогодні"

Шукайте каротиноїди в плодах жовтого і помаранчевого кольору. Фото: Колаж "Сьогодні"

Скільки коштуватимуть огірки, помідори, солодкий перець, капуста та зелень цьогоріч і як вартість салатного набору відрізняється від минулорічного – дізнавалась кореспондент "Сьогодні" Юлія Безбородько.

Реклама

Формула проста – для яких овочів сезон, ті й дешевші. Але таке правило не поширюється на українські огірки, кажуть продавці. Ціни на них незмінні останніми тижнями.

А от помідори на 15% дешевші, аніж минулоріч. За кілограм правлять близько 40 гривень. Падає у ціні і молода капуста, як і редиска та зелень, бо розпал сезону.

"Не зважаючи на те, що ціна на усі групи товарів лише зростає. то овочі зберігають позитивну тенденцію до зниження. Виключення лише овочі минулорічного врожаю", – коментує аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

Салат щодня задорого, жаліються кияни. Господині на ринку діляться своїми вигадками, як витрачати на овочі менше – консервувати та заморожувати.

Хоча Україна зменшила імпорт овочів, але на цінниках це поки не позначилося. Гуртовики навіть правлять більше за молоду цибулю. Але на ринку, нагадують продавці, можна торгуватися.

Реклама

Оцінка продавців та покупців у тому, що овочі дорожчі минулорічних, цілком спростовують в українському клубі аграрного бізнесу. За підрахунками експертів, набір для салату цього літа здешевшав на упевнені 20%.

"Надходження ранніх овочів цього року спізнилися десь на два тижні. Цього року погода радує галузь рослинництва. Передумов створювати запаси не бачу", – зазначає аналітик.

Та як надалі змінюватимуться ціни, аграрії не квапляться прогнозувати. Адже усе залежить від врожаю.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Підвищення пенсій працюючим пенсіонерам: про що мовчить Пенсфонд
Підвищення пенсій працюючим пенсіонерам: про що мовчить ПенсфондЕкономіка
Індексація пенсій: кому, коли і на скільки піднімуть виплати
Індексація пенсій: кому, коли і на скільки піднімуть виплатиЕкономіка
Індексація пенсій: чому виплати підняли лише одному з п'яти працюючих людей похилого віку
Індексація пенсій: чому виплати підняли лише одному з п'яти працюючих людей похилого вікуЕкономіка
В Україні буде чергове підвищення пенсій: у кого вони стануть більше і на скільки
В Україні буде чергове підвищення пенсій: у кого вони стануть більше і на скількиЕкономіка
Оформлення пенсій автоматом і монетизація пільг – найважливіше про гроші за тиждень
Оформлення пенсій автоматом і монетизація пільг – найважливіше про гроші за тижденьЕкономіка
Індексація пенсій пенсіонерам, що працюють: обіцяли мільйону, а дали 300 тисячам
Індексація пенсій пенсіонерам, що працюють: обіцяли мільйону, а дали 300 тисячамЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти