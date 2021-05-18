Відставка міністрів, земельний закон і зарплати в СБУ – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Владислав Криклій, Ігор Петрашко, Максим Степанов / Колаж "Сьогодні"

Український парламент прийняв ряд важливих рішень, що стосуються кадрової політики в економічному блоці уряду, проголосував ключовий закон про земельні торги та "засвітив" законопроєкт про реформу СБУ. А тим часом долар продовжив падіння, досягнувши 9-місячного "дна".

Відставка трьох міністрів

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Верховна Рада провела позачергове засідання, на якому 284 голосами звільнила Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури. Окрім того, 280 голосами парламент звільнив Ігоря Петрашка з поста міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Після цього глава уряду Денис Шмигаль подякував вже колишнім чиновникам за продуктивну роботу в режимі 24/7 і побажав успіхів у подальшій професійній діяльності.

Очолити Мінінфраструктури може глава "Укравтодору" Олександр Кубраков, якщо його кандидатуру підтримають депутати. А на посаду головного економіста претендує глава податкової Олексій Любченко.

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Окрім того, Рада звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Подання глави Кабміну підтримали 292 нардепів, які вважають, що глава МОЗ провалив вакцинацію в Україні. Основним кандидатом на його посаду є головний санітарний лікар Віктор Ляшко. І тут Шмигаль вже не був налаштований настільки благодушно.

Закон про земельні торги

Верховна Рада у другому читанні 272 голосами ухвалила законопроект про земельні торги (№ 2195), який передбачає, що після запуску повноцінного ринку землі в Україні купувати ділянки можна буде тільки на аукціонах.

Окрім того, купівля-продаж землі буде можлива тільки за безнал. Те ж стосується оренди землі, ефітевзіса (права довгострокового або безстрокового користування чужою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення, яке може бути відчужена або передана у спадок) та іншої передачі прав користування.

За словами міністра агрополітики Романа Лещенка, ключовим у законі стане:

мінімізація корупційних ризиків;

прозоре і ефективне користування та розпорядження землями;

діджіталізація та автоматизація галузі;

інформація про земельні торги виключно через електронні аукціони і в режимі реального часу через інтернет;

публічна електронна система про земельні ділянки.

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Реформа СБУ

Нардеп від "Слуги народу" Мар'яна Безугла оприлюднила законопроєкт про реформу Служби безпеки України. Документ регулює чимало аспектів зарплат в спецслужбі. От деякі з них:

Мінімальна платня – 45 тисяч гривень. До окладу додаватимуть вислугу, спецзвання, наукове звання, знання іноземних мов тощо.

При звільненні за скороченням або при вислузі понад 10 років співробітникам будуть виплачувати 50% місячної зарплати за кожен рік служби. Якщо звільнення відбувається за сімейними обставинами – 25%.

Спецслужбі загрожує масове скорочення. З 31 тисячі "багнетів" залишать 17 тисяч. Адмінапарат СБУ стане держслужбовцям, а слідчих переведуть в штат Держбюро розслідувань.

Потрапити в СБУ буде непросто. Претендентів і їхніх родичів будуть перевіряти на наявність другого громадянства, громадянства РФ або відсутності громадянства України. На роботу візьмуть після атестації та переатестації – і тільки з першого разу.

Піке долара

Нацбанк розрахував офіційний курс долара на середу, 19 травня. Порівняно зі значеннями 18 травня "зелений" впав ще на 12 копійок після зниження на п'ять копійок у попередній банківський день. Це новий мінімум – з 27 серпня 2020 року, Тобто майже за дев'ять місяців. За тиждень – з 12 по 19 травня – гривня зміцнилася щодоамериканської валюти вже на 23 копійки.

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При цьому аналітики Minfin вважають, що сьогодні на міжбанківському ринку настав "момент істини" – визначатимуться тенденції на найближчий час.

"Якщо спекулянтам і великим продавцям вдасться розвернути ринок у бік підвищення котирувань, весь відкладений попит швидко почне тиснути на курс долара і євро на міжбанку, і це зіграє на активне зміцнення позицій валюти на торгах", – попередили експерти.

Нагадаємо, 17 травня сайт "Сьогодні" писав, що "Укрпошта" має намір придбати банк, а долар ставить антирекорди.