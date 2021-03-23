Помстилися за "Масандру": Україна ввела нові санкції проти Росії

Указ президента України №109/2021, яким Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО від 23 березня "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів" проти російських підприємств, передбачає також введення санкцій проти АТ "Массандра" – найстарішого винзаводу в окупованому Криму.

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Під санкції України потрапили і філії виробничо-аграрного об'єднання "Массандра" – "Лівадія", "Таврида", "Гурзуф", "Морське", "Судак", "Привітне", "Малоріченське" й "Алушта".

Щодо них буде застосовано:

блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися належним йому майном;

обмеження торгових операцій (повне припинення);

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;

анулювання ліцензій та інших дозволів, отримання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;

заборона здійснення публічних і оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юросіб – резидентів іноземної держави державної форми власності і юросіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також публічних і оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції.

Строк дії санкцій – п'ять років.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", глава прокуратури АР Крим та міста Севастополя Ігор Поночовний заявив, що продаж Росією "Масандри" – військовий злочин. У МЗС України продаж РФ кримського заводу назвали "юридично нікчемним".

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Нагадаємо, що дочірня компанія банку "Росія" – ТОВ "Південний проєкт" купила 100% акцій винзаводу "Массандра" за 5 млрд 327 млн рублів. Основного акціонера цього банку Юрія Ковальчука ЗМІ називають близьким другом президента РФ Володимира Путіна.

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