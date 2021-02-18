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Звідки везуть чай в Україну: ТОП-5 країн-постачальників

18 лютого, 15:21

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Зелений чай стає все популярнішим, але до чорного йому ще далеко

Україна за 2020 рік витратила на імпортний чай 60,4 млн доларів. Всього в країну ввезли 17,2 тис. тонн чаю, що на 8% більше, ніж рік тому. Головні постачальники чаю в Україну:

  • Шрі-Ланка – на 24,4 млн дол. (37% імпорту);
  • Індія – 8,2 млн дол. (14%);
  • ОАЕ – 7,5 млн дол. (12%);
  • Китай – 6,6 млн дол. (11%);
  • Кенія – 5,8 млн дол. (10%).
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Такі дані надали аналітики Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Водночас експерти зазначили, що в структурі імпорту (отже й споживання) зростає частка зеленого чаю. Він становить вже 16% від загального обсягу.

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Україна також здійснює реекспорт чаю, але його обсяги порівняно невеликі. У 2020 році було експортовано 743 тонни чаю на загальну суму 5,1 млн дол. 62% українського реекспорту чаю йде в Білорусь і Молдову.

"Український ринок чаю повністю залежний від імпорту. Чай вже давно увійшов в раціон українців, незважаючи на відсутність власного виробництва. Але середньостатистичний українець споживає за рік близько 0,4 кг чаю. Цей рівень споживання ще далекий від середньосвітового показника 0,8 кг", – додають експерти.

Нагадаємо, імпортна кава обходиться Україні дорожче, ніж чай. У 2020 році на імпорт кави Україна витратила 116 млн доларів. Цікаво, що з 2000-го по 2018 рік рівень споживання кави середньостатистичним українцем виріс з 0,2 до 1,2 кг на рік.

А про те, який чай вибрати – в пакетиках чи розсипний, дізнавайтеся з відеосюжету:

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експорт імпорт чай УКАБ зовнішня торгівля реекспорт зелений чай
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