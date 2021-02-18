Звідки везуть чай в Україну: ТОП-5 країн-постачальників

Україна за 2020 рік витратила на імпортний чай 60,4 млн доларів. Всього в країну ввезли 17,2 тис. тонн чаю, що на 8% більше, ніж рік тому. Головні постачальники чаю в Україну:
- Шрі-Ланка – на 24,4 млн дол. (37% імпорту);
- Індія – 8,2 млн дол. (14%);
- ОАЕ – 7,5 млн дол. (12%);
- Китай – 6,6 млн дол. (11%);
- Кенія – 5,8 млн дол. (10%).
Такі дані надали аналітики Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).
Водночас експерти зазначили, що в структурі імпорту (отже й споживання) зростає частка зеленого чаю. Він становить вже 16% від загального обсягу.
Читайте також: Український суперфуд – чай із шипшини: корисні властивості та рецепти
Україна також здійснює реекспорт чаю, але його обсяги порівняно невеликі. У 2020 році було експортовано 743 тонни чаю на загальну суму 5,1 млн дол. 62% українського реекспорту чаю йде в Білорусь і Молдову.
"Український ринок чаю повністю залежний від імпорту. Чай вже давно увійшов в раціон українців, незважаючи на відсутність власного виробництва. Але середньостатистичний українець споживає за рік близько 0,4 кг чаю. Цей рівень споживання ще далекий від середньосвітового показника 0,8 кг", – додають експерти.
Нагадаємо, імпортна кава обходиться Україні дорожче, ніж чай. У 2020 році на імпорт кави Україна витратила 116 млн доларів. Цікаво, що з 2000-го по 2018 рік рівень споживання кави середньостатистичним українцем виріс з 0,2 до 1,2 кг на рік.
А про те, який чай вибрати – в пакетиках чи розсипний, дізнавайтеся з відеосюжету:
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк