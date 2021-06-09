Батько у декретній відпустці: які пільги передбачені для чоловіків

Раніше піти в декрет чоловік міг лише за наявності низки умов та відповідних документів

Батьків в Україні урівняли в правах / REUTERS/Yves Herman

Чоловіки дедалі частіше йдуть у декретну відпустку. Торік доглядати за дітьми вирішив кожен шостий тато. Нині уряд спростив процес оформлення документів. Тож чи побільшає татусів у декреті?

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У цьому питанні для новин "Сьогодні" розбирався Георгій Марінов.

В Україні дозволили татусям йти у трирічну відпустку, так само, як і матерям. На таке рішення урядовців Сергій Багалика чекав задовго до народження сина Тимофія.

"З 14 червня я офіційно йду у відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Це суперкласно, тому що я маю змогу власноруч виховувати свою дитину, насолоджуватися всіма емоціями, якими вона нас нагороджує, і радіти", – каже Сергій.

Раніше піти у декрет чоловікам можна було, якщо дружина офіційно працює і тільки з її письмової згоди. Член Комітету національної асоціації адвокатів України В’ячеслав Зьома каже:

"Це мало певні складнощі. Бо якщо, наприклад, мама не працювала, або працювала неофіційно, або є ФОПом чи самозайнятою особою, то це створювало певні складнощі для батька. У теперішній редакції закону батько може самостійно, не подаючи додаткових документів стосовно працевлаштування матері, піти у відпустку".

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Передбачена для батька-вихователя й одноразова оплачувана роботодавцем відпустка на два тижні.

Експерт ринку праці Тетяна Пашкіна пояснює:

"Для роботодавців це ще одна халепа. Бо це ще одна відпустка, яка б’є їм по кишені. Тому що все піклування про фінансування цієї декретної відпустки перекладається на роботодавця, де працює батько, і вони (роботодавці), мені здається, не в шаленому захваті від цієї новації".

Як і в Італії, тепер у нас в декрет можуть піти бабуся чи дідусь. Європейці давно розподіляють обов’язки. Шведи ділять відпустки батьків навпіл. Австрійці скорочують доглядальникам робочий день. А німці навіть збільшують заробітну плату батькам у декреті.

Нагадаємо, ексміністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі телеканалу "Україна 24" прокоментував новий закон, який розширює можливості для декретної відпустки чоловіків:

"Я прихильник гендерної рівності, але ми повинні розуміти, що маленьким дітям до 3 років мама важливіша, ніж тато. Особливо коли вони вигодовуються грудним молоком, звичайно, годувати їх має жінка. І бажано, з погляду інтересів дитини, щоб у перший період все-таки мати була поруч".