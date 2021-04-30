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Від Аргентини до Японії: українські експортери відкрили ще вісім екзотичних ринків

30 квітня, 16:17

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

У всьому світі цінують українську молочку, продукцію птахівництва і навіть комашок для захисту с/г культур

За останні шість місяців українські експортери відкрили вісім нових ринків і перепогодили 63 товарні позиції в 11 державах та міжнародних економічних організаціях.

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Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

За цей час для українських виробників молока та молочних продуктів було відкрито ринки Аргентини, Лівану, Лівії та Японії. Для українських виробників яєць відкрилася Ефіопія, для українського тваринного білка – Сербія, для великої рогатої худоби – ОАЕ.

До Литви тепер можна експортувати арахнідів (мова йде про комах, які знищують або паразитують на шкідниках рослин і використовуються для захисту сільськогосподарських культур).

Окрім того, перепогоджено 63 товарні позиції в 11 державах та міжнародних економічних організаціях. Передусім мова йде про країни СНД, із якими з 13 квітня 2021 року діють нові правила торгівлі через втрату чинності Угоди про співробітництво в галузі ветеринарії, що була підписана ще в 1993 році. Також через зміни умов торгівлі перепогоджені документи з Сінгапуром та Південною Кореєю.

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З 20 березня вдалося відновити експорт продукції птахівництва до ЄС. Окрім того, триває робота з відкриття нових ринків. Серед найбільш перспективних для експортерів напрямів є країни ЄС, Китай, Сінгапур, Індія, В’єтнам, ПАР та Індонезія.

Нагадаємо, 70-мільйонний Таїланд зацікавлений в імпорті українських кормів.

Також писалося, що Україна входить у п'ятірку головних світових експортерів курятини. Випереджають нас лише Бразилія, ЄС і Таїланд.

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