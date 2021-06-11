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Залишив без грошей: "Нафтогаз" заблокував рахунки 65 комунальних підприємств

11 червня 2021 9:12

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

В Асоціації міст України не знають, як спишуть борги та заборгованості за штрафними санкціями

"Нафтогаз" заблокував рахунки 65 комунальних підприємств

"Нафтогаз" заблокував рахунки 65 комунальних підприємств / Фото: Юрій Кузнєцов, Сьогодні

НАК "Нафтогаз України", який тепловики звинуватили в дискримінації і вимагають зниження ціни газу, заблокував рахунки 65 комунальних підприємств.

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Про це виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан розповів РБК-Україна.

За його словами, кошти, сплачені громадянами за послуги з січня – заморожено, а місцеві комунальні підприємства залишилися без грошей.

Як пише видання, питання тарифів і фінансовий стан підприємств ТКЕ – нині проблема номер один для місцевої влади. У лютому Кабінет міністрів, НКРЕКП, "Нафтогаз" і АМУ підписали меморандум про взаєморозуміння. Він позначав, що комунальні підприємства не стануть підвищувати ціни на опалення і гарячу воду, в обмін держава реструктуризує їхні борги. Але центральна влада своєї частини "угоди" поки не виконала.

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"Місцева влада виконала свої зобов'язання: під час опалювального сезону тарифи не підвищували, було безперебійне постачання послуг. А тепер стоїть питання, як буде списано виниклі борги, заборгованості за штрафними санкціями і як "Нафтогаз" розблокує рахунки 65 комунальних підприємств", – додав Слобожан.

Нагадаємо, 10 червня Міненерго, Мінрегіон і НАК "Нафтогаз України" провели нараду щодо реалізації плану підготовки до опалювального сезону 2021/2022 років, на якій НАКу нагадали про домовленості з Кабміном.

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