Зупинить війну в Україні: Польща, Чехія та Словенія розробили план із 10 пунктів

Польща, Словенія та Чехія підготували план з підтримки України, що складається з 10 пунктів.
Про це заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, пише Рolitico.
За словами Моравецького, це допоможе зупинити війну Росії проти України і завдасть серйозного удару по путінському режиму.
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План включає:
- відключення всіх російських банків від SWIFT;
- єдину політику притулку для російських солдатів, які відмовляються служити злочинному режиму у Москві.
- повна зупинка російської пропаганди у Європі;
- повне блокування російських кораблів у портах;
- блокада автомобільного транспорту в Росію та з Росії;
- санкції як щодо олігархів, а й щодо всієї бізнес-середовища РФ;
- призупинити видачу віз усім громадянам Росії, які хочуть в'їхати до ЄС;
- санкції проти всіх членів путінської партії "Єдина Росія";
- повна заборона на експорт у Росію технологій, які можуть бути використані у військових цілях;
- виключення Росії із усіх міжнародних організацій.
"Ми не можемо сидіти за одним столом із злочинцями", – прокоментував Моравецький.
Звільнення у Росії
Лише через місяць після розв'язання кривавої війни проти України РФ накрила хвиля звільнень.
Близько 20% компаній, або кожна п'ята, були змушені повністю або частково звільнити співробітників або відправити їх у простий.
Детальніше про результати дослідження читайте у нашому матеріалі, ми також писали, як у Європі відреагували на новий ультиматум Путіна.