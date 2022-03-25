Зупинить війну в Україні: Польща, Чехія та Словенія розробили план із 10 пунктів

Розповідаємо, як європейські країни збираються захистити Україну від путінської агресії

В Європі вигадали, як зупинити війну в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Польща, Словенія та Чехія підготували план з підтримки України, що складається з 10 пунктів.

Про це заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, пише Рolitico.

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За словами Моравецького, це допоможе зупинити війну Росії проти України і завдасть серйозного удару по путінському режиму.

План включає:

відключення всіх російських банків від SWIFT;

єдину політику притулку для російських солдатів, які відмовляються служити злочинному режиму у Москві.

повна зупинка російської пропаганди у Європі;

повне блокування російських кораблів у портах;

у портах; блокада автомобільного транспорту в Росію та з Росії;

санкції як щодо олігархів, а й щодо всієї бізнес-середовища РФ;

призупинити видачу віз усім громадянам Росії, які хочуть в'їхати до ЄС;

санкції проти всіх членів путінської партії "Єдина Росія" ;

; повна заборона на експорт у Росію технологій, які можуть бути використані у військових цілях;

виключення Росії із усіх міжнародних організацій.

"Ми не можемо сидіти за одним столом із злочинцями", – прокоментував Моравецький.

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Звільнення у Росії

Лише через місяць після розв'язання кривавої війни проти України РФ накрила хвиля звільнень.

Близько 20% компаній, або кожна п'ята, були змушені повністю або частково звільнити співробітників або відправити їх у простий.

Детальніше про результати дослідження читайте у нашому матеріалі, ми також писали, як у Європі відреагували на новий ультиматум Путіна.