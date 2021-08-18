Ощадбанку дали добро на відкриття залу ігрових автоматів в київському готелі

Розгляд заявки спеціальною комісією тривав всього 6 днів

"Ощадбанку" дозволили відкрити зал ігрових автоматів. Колаж "Сьогодні" / Фото: Getty Images

Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) офіційно дозволила державному Ощадбанку відкрити зал ігрових автоматів або букмекерську конторув готелі Ramada Encore Kyiv. Про це повідомляє прес-служба відомства, яка опублікувала відповідний документ.

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Ощадбанк подав в КРАІЛ заявку на отримання дозволу 10 серпня. Розгляд і прийняття позитивного рішення тривали менше тижня.

Що собою представлятиме гральний заклад:

Площа залу – 1008 кв. м.

Заклад буде розташовано на другому поверсі корпусу №3 готелю (категорія "чотири зірки").

Куди йдуть гроші від таких закладів

Станом на початок серпня в держскарбницю надійшло більше 1 мільярда гривень від грального бізнесу, підраховують в КРАІЛ. У відомстві запевняють, гроші підуть в держфонд.

Кошти спрямують на підтримку:

медицини;

спорту;

освіти;

культури;

науки.

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Крім того, частина грошей піде до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням відповідного грального закладу.

Нагадаємо, в квітні КРАІЛ оприлюднила вартість ліцензійна здійснення діяльності з організації та проведення азартних ігор. Щоб офіційно відкрити казино в Києві, організатор повинен у 10-денний строк сплатити за ліцензію 72 млн грн.

Рік тому президент України Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу, який Верховна Рада прийняла за місяць до цього.

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