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Оптові ціни упали до рівня у 2 рази нижче собівартості через торговців "повітрям", – нардеп

31 травня, 15:12

Ірина Ненько Ірина Ненько

Олексій Кучеренко повідомив, як НКРЕКП відреагувала на штучний обвал оптових цін на електроенергію

Трейдери і посередники штучно обвалили оптові ціни на електроенергію до рівня у 2-3 рази нижче собівартості виробництва. Про це повідомив народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко, пише "Znaj.ua".

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"Весь травень ринок штормило, ціни падали до сміхотворних 40 коп./кВт при яких "1 млрд доларів прибутку Енергоатому" можуть були хіба що в рожевих снах Зеленського. А все тому, що фірми класу "стіл і стілець" на всю торгували "повітрям", подаючи заявки по 40-50 коп.", – повідомив нардеп.

Через це у першу чергу страждає державний "Енергоатом", який не може продати свою електроенергію і випадає на балансуючий ринок.

НКРЕКП ігнорувала махінації і вперше звернула на них увагу лише 28 травня, опублікувавши повідомлення про намір вжити заходи.

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"НКРЕКП висловило занепокоєння махінаціями трейдерів-спекулянтів на ринку електроенергії і готує "рішучі кроки". Не минуло і двох років, як в комісії вирішили боротися з тим, що самі створили. Браво! Правда, як саме боротися, поки не ясно. В проекті рішення на наступне засідання 2 червня просто написано: "може виникнути необхідність прийняття рішення", – зазначив нардеп.

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"Головне, щоб за прикладом імпорту, не заборонили махінації тільки на 4 місяці до 1 жовтня. Головне – в ході слідства не вийти на самого себе! А це неминуче відбудеться з усією очевидністю", – підсумував нардеп.

Нагадаємо, в травні 2021 року оптова ціна на електроенергію обвалилася до 40-90 коп./кВт·годин, що у 2-3 рази нижче собівартості її виробництва. Це призвело до хронічних збитків усіх генеруючих компаній і неможливості закупівлі ними палива. Причина цього, за оцінками експертів, демпінговий імпорт з Росії і Білорусі, штучне адміністративне втручання з боку НКРЕКП, що призвело до махінацій і схем на енергоринку.

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