Окупанти в Криму хочуть засекретити інформацію про інвесторів і обійти санкції

Влада в Москві хоче залучити інвестиції в окупований Крим, створивши на півострові "особливі адміністративні райони" на додаток до діючої т.зв. "вільної економічної зони".

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Про це повідомляє російське видання РБК.

Мінекономрозвитку РФ розробило законопроєкт про запровадження особливого правового режиму на територіях Криму та Севастополя, головною перевагою якого стане конфіденційність інвесторів з інших регіонів Росії як спосіб захисту від західних санкцій.

Законопроект є в розпорядженні журналістів видання і його справжність підтвердив представник міністерства.

Нагадаємо, в Криму чекають мільярдних інвестицій вже сьомий рік, проте вони все не приходять.

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А тим часом нагадаємо, що США оштрафували "дочку" Deutsche Bank за порушення санкцій по Криму.

2014 року США запровадили пакет санкцій проти Криму і Севастополя з метою фінансової та економічної блокади півострова. Весь експорт послуг, технологій і товарів потрапив під заборону, американським інвесторам було заборонено вести в Криму будь-яку діяльність. Новий пакет також надав міністру фінансів США право застосовувати санкції проти приватних осіб і компаній, що працюють в Криму.

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