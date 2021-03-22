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Полювання на антикваріат. Що шукати на блошиних ринках, щоб розбагатіти?

22 березня, 10:16

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Колекціонери попереджають: на блошиних ринках стало більше підробок

На аукціоні Sotheby's продали чашу, яку житель Коннектикуту (штат США) купив на місцевому блошиному ринку за 35 доларів. Вона виявилася артефактом династії Мін (15 століття). Всього в світі збереглося шість таких чаш, причому подібної в США більше немає. З молотка артефакт пішов за 721,8 тис. доларів.

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Такі історії викликають спокусу почати пошуки цінностей на блошиних ринках, адже чого-чого, а "гаражних" розпродажів в Україні вистачає. Але чи варто витрачати на них час? Відповіді шукала кореспондентка "Сьогодні" Алла Чиж. Головна з них – не всі раритети можуть стати інвестицією.

Раніше на Андріївському узвозі в столиці торгували старожитностями. Але після закриття кордонів через пандемію продавці антикваріату пропали – їхніми головними покупцями були європейські туристи.

Українські ж колекціонери антикваріату, як і раніше, знаходять цінності не в туристичних місцях, а на ярмарках колекціонерів і звичайних барахолках. І кажуть, що зараз – золотий час.

"У цей час спливають – не від хорошого життя, на жаль – речі, які люди тримали на чорний день", – розповідає антиквар Федір Зернецький.

Свій перший магазин він відкрив ще на початку 90-х. Зараз у Федора – цілий склад унікальних речей і виставковий зал для їх демонстрації. Він десятиліттями вивчав предмети мистецтва, тому може розпізнати походження артефакту, його вік і автентичність. А відповідно і вартість в колах колекціонерів.

"Купуємо на базарі, з землі. Потім витираємо грязь, здуваємо пил, робимо красиву упаковку і виставляємо на продаж. В межах 100 доларів можна купити, наприклад, столик. Тобто на барахолці це 2,5 тис. грн, а якщо його привести до ладу, підреставрувати, він може коштувати мінімум 10 тис. гривень", – говорить антиквар.

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Але не всі раритети можуть стати інвестицією, бо і 100 років тому виготовляли масову продукцію, яка не має жодної історичної цінності. Тому важливо усвідомлювати, скільки примірників вашого "артефакту" взагалі існує.

Унікальні ж речі не просто ростуть в ціні, але і стають предметом полювання світових аукціонів. На такий шедевр Федір Зернецький натрапив на Sotheby's – в акварелі з київським краєвидом колекціонер розпізнав руку Тараса Шевченка. Експерти підтвердили авторство й оцінили картину в мільйон доларів. На аукціоні вона коштувала майже в 100 разів менше.

Сайт "Сьогодні" розповідав ще про одну історію (правда, закордонну) – дзеркало з вбиральні кімнати звичайного сімейства оцінили в 10 тис. фунтів стерлінгів, 367 тис. гривень в еквіваленті.

Тема антикваріату по-справжньому захоплююча – речі з історією можуть стати скарбом або просто прикрасою будинку. Але професіонали попереджають: зараз на ринку – рекордна кількість підробок. Особливо їх багато на інтернет-аукціонах, адже по фото визначити справжність майже неможливо. Тому перед тим, як викласти гроші за артефакт, краще вивчити історію питання.

Книги

Неймовірні знахідки трапляються і у колекціонерів антикварних книг. Владислав Трубіцин – власник галереї в урядовому кварталі – розповідає:

"Найцінніші книги зазвичай не помпезні, немає у них яскравого вигляду: шкіри, золота, каменів. Це невеликі брошурки, прижиттєві видання класиків. Це те, що є перлиною будь-якої колекції, те, що дуже люблять колекціонери і ганяються за цим по всьому світу".

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Книга, видана за життя письменника, може коштувати, як особняк під Києвом – 170 тис. доларів. Вартість залежить від того, як зберігся екземпляр, чи є ілюстрації, в якому стані і якої якості палітурка.

А ось книг з печатками діючих бібліотек жоден букинист не купить.

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Свою останню цінну знахідку Владислав буквально витягнув з макулатури:

"Приїхала машина, в макулатуру здали велику кількість книг, серед них було прижиттєве видання Лермонтова "Герой нашого часу". Книга 1841 року видання, унікальна річ, зірка будь-якої бібліотеки".

З середини 90-х антикварні видання виросли в ціні більш ніж у 60 разів. Втім, шансів знайти справжню цінність на барахолці або книжковому ринку небагато. На унікальні речі щодня полюють перекупники.

Зброя і військове спорядження

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Шансів знайти цінні експонати з цієї категорії – ще менше, ніж з книгами. Колекціонер Євген Гредунов колись навіть купував артефакти у тибетських ченців. Зазвичай одна річ коштує по кілька сотень доларів. А ось як її оцінять на аукціоні, не відомо. Буває, що колекції зброї стоять і мільйони доларів.

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Але Євген каже, що колекціонує не заради бізнесу: в основному купує, а продає рідко. Зібрав уже понад 5 тисяч стародавніх мечів, кинджалів, шабель, шоломів і обладунків. Є навіть зброя кам'яного віку. Щоб розмістити і показати все це, Гредунов відкрив музей.

"Знаряддя я завозив з більш ніж 60 країн. У перші роки все було спонтанно, як у сліпого кошеняти. Але з часом я став читати більше літератури, зрозумів, що не можна купувати залізяки, не розуміючи, що це таке", – розповідає Євген.

Монети

Це один з найпоширеніших предметів колекціонування. До того ж торгівля монетами – досить прибутковий бізнес. Найпопулярніші – золоті та срібні гроші царської Росії.

Але можна вибрати і сучасні українські – пам'ятні або інвестиційні монети від Нацбанку:

"НБУ випустив понад 800 найменувань пам'ятних монет. На відміну від інвестиційних, у кожного з них – унікальний дизайн і обмежений тираж", – розповідає директор музею грошей Нацбанку Денис Толочко.

Особливість інвестиційних монет в тому, що їх завжди приймуть в самому банку. З пам'ятними – гра на удачу. Якщо пощастить, вони сильно подорожчають. Наприклад, найдорожча монета НБУ – золота, вагою у півкіло – була випущена до "Євро-2012". Тоді вона коштувала 350 тисяч гривень, а тепер на вторинному ринку – понад мільйон гривень.

Нагадаємо, раніше в польському місті Новий Сонч в руїнах Королівського замку XIV століття вчені виявили тайник, в якому знаходилася скриня з багатим скарбом.

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колекціонер барахолка антикваріат аукціони блошиные рынки Підсумки з Олегом Панютою

Джерело: Сьогодні

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